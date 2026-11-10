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Abu Dabi'de üçlü müzakerelerin ilk turu 4,5 saat sürdü

Abu Dabi'de bir araya gelen ABD, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin ilk üçlü görüşmesi 4,5 saat sürdü; müzakerelerde çatışmanın sonlandırılması ve Avrupa güvenliği ele alındı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 17:14

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EDİTÖR: Elif Demir

Abu Dabi'de üçlü müzakerelerin ilk turu 4,5 saat sürdü

Abu Dabi'de ilk tur tamamlandı:

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen üçlü görüşmelerin ilk günü 4,5 saat sürdü. ABD, Rusya ve Ukrayna heyetleri, Şubat ayından bu yana ilk kez müzakere masasına oturarak diplomasiyi yeniden canlandırdı.

Ukrayna heyetine başkanlık eden Rustem Umerov, görüşmelerin ilk turunun dört saatten uzun sürdüğünü belirterek müzakerelerin yarın devam etmesinin beklendiğini söyledi. Umerov, gündemde çatışmaların sona erdirilmesi ve barışa yaklaşılmasıyla ilgili temel konuların bulunduğunu vurguladı.

görüşmelerin gündemi:

Rus medyasında yer alan haberlere göre, müzakerelerde çatışmaların sona ermesinin ardından Avrupa'da yeni bir güvenlik sistemi kurulması ve bölgesel istikrarın sağlanması tartışılacak. Toplantıda ayrıca muhtemel tehditlerin önlenmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesi de ele alınması beklenen başlıklar arasında gösterildi.

tarafların mesajları:

Görüşme öncesi açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Jared Kushner, Trump'ın savaşı sona erdirecek ve tarafları daha güçlü konuma getirecek bir çözüm bulunması için çaba gösterilmesini istediğini iletti. Kushner, ABD'nin Ukrayna, Rusya ve Avrupa için yeni bir güvenlik çerçevesi oluşturma hedefinde olduğunu belirtti ve bunun yalnızca bugünkü meseleleri değil, uzun vadede barışı güvence altına alabilecek bir yapı kurulmasını amaçladığını ifade etti.

Sergey Lavrov ise Moskova'nın, savaşın ayrıntılarına geçmeden önce Avrupa'yı kapsayan geniş bir güvenlik çerçevesi üzerinde müzakere edilmesini tercih ettiğini söyledi ve bu çerçevenin net parametreleri belirlendikten sonra Rusya-Ukrayna çatışmasının çözümüne geçilmesinin 'son derece makul' olduğunu dile getirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise görüşmelere katılmayan bazı Avrupalı temsilcilerin Abu Dabi'de bulunmasını eleştirdi. Zaharova, üçlü formatın yalnızca Rusya, Ukrayna ve ABD temsilcilerini kapsadığını belirterek Avrupalıların varlığının reklam ve siyasi destek amaçlı olduğunu savundu.

Tarafların açıklamaları ve toplantıda ele alınan ana başlıklar, önümüzdeki turlarda somut adımların atılıp atılmayacağı bakımından izlenecek. Görüşmelerin yarın devam etmesi bekleniyor.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ&#039;NİN (BAE) BAŞKENTİ ABU DABİ&#039;DE ABD-RUSYA-UKRAYNA ARASINDA...

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NİN (BAE) BAŞKENTİ ABU DABİ'DE ABD-RUSYA-UKRAYNA ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÜÇLÜ GÖRÜŞMELERİN İLK GÜNÜ 4,5 SAATİN ARDINDAN TAMAMLANDI. (EPA)

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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