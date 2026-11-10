Ara tatilde Sakaryalı çocuklar sahneyle buluşuyor

Adapazarı'nda ara tatil sahneleri

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, ara tatil döneminde çocukları tiyatro ile buluşturacak bir program düzenliyor. Etkinlikler 16-21 Kasım tarihleri arasında Adapazarı Kültür Merkezi (AKM) sahnesinde gerçekleşecek ve hedef kitle olarak 5 yaş ve üzeri çocuklar belirlendi.

Program takvimi:

16 Kasım Pazartesi, saat 14.00: 1001 Sanat tarafından sahnelenecek "Gıt Gıt Gıdak Bir Kümes Müzikali" oyunu izleyicilerle buluşacak.

17 Kasım Salı, saat 14.00: Sırf Tiyatro'nun "Dile Benden Ne Dilersen" adlı gösterisi sahnede olacak.

20 Kasım Cuma, saat 14.00: Meddah Burak tarafından sunulan "Sakarya’nın Kayıp Hafızası" adlı gösteri programda yer alıyor.

21 Kasım Cumartesi, saat 14.00 ve 16.00: Sema Sultan Sanat'ın iki ayrı seansta sahneleyeceği "Haylaz İbiş’in Maceraları" ile program sona erecek.

Bilet ve erişim bilgileri:

Tüm oyunların biletleri 5 TL olarak satışa sunuldu. Bilet ve detaylı bilgiye ebilet.sakarya.bel.tr adresinden ulaşılabileceği duyuruldu. Organizasyon notunda, oyun başladıktan sonra salona izleyici alınmayacağı özellikle belirtildi.

Program, ara tatili kültür ve sanat odaklı değerlendirmek isteyen aileler için planlı bir seçenek sunuyor; öğretici ve eğlenceli içerikli oyunlar, çocukların tiyatro deneyimini artırmayı amaçlıyor.

SAKARYA'DA, 16-21 KASIM TARİHLERİ ARASINDAKİ ARA TATİL DÖNEMİNDE ÇOCUKLAR İÇİN 4 FARKLI TİYATRO OYUNU SAHNELENECEK.