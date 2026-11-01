Italiano değişikliğe gitmedi: aynı 11'le Kasımpaşa'da

Maç kadrosu ve tercih:

Trendyol Süper Lig 10. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanına önceki hafta Başakşehir karşısında sahaya çıkan kadroyla çıktı. Teknik direktör Vincenzo Italiano, maç öncesi rotasyona gitmeyerek takımın son galibiyette işe yarayan dizilimini korudu.

Beşiktaş'ın 11'i:

Beşiktaş sahaya Alexander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic on biriyle başladı. Bu tercih, hücum hattında Trossard ve Vlahovic ikilisinin sürekliliğini vurguluyor.

Yedekler ve eksikler:

Yedek kulübesinde Doğan Alemdar, Kassoum Ouattara, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Yasin Özcan, Kartal Yılmaz, Milot Rashica, Hyeon-Gyu Oh, İlhan Fakılı ve Semih Kılıçsoy yer aldı. Dikkat çeken eksik, son Başakşehir maçında yedekten gelip süre alan 22 yaşındaki Ernest Poku oldu; genç oyuncu hastalığı nedeniyle bu karşılaşmanın kadrosunda bulunmuyor.

Tribünler ve törenler:

Siyah-beyazlı taraftarlar, deplasmanda takımlarını yalnız bırakmayarak kendilerine ayrılan alanı doldurdu. Karşılaşma öncesinde Kasımpaşa kulübü iki oyuncusunu da onurlandırdı: Haris Hajradinovic için 250. maçına, kaleci Gianniotis için ise 100. maçına özel olarak çerçevelenmiş forma verildi.

Maçı tribünden A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın takip etti. Yalçın'a, Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Ediz Kıray eşlik etti.

BEŞİKTAŞ TEKNİK DİREKTÖRÜ VİNCENZO ITALİANO, BAŞAKŞEHİR MAÇININ 11'İ İLE KASIMPAŞA KARŞISINA ÇIKTI.