İtfaiye ekipleri Döver Seyir Terası yakınında düşen vatandaşı kurtardı

Defne'de kayalıklardan düşen vatandaş kurtarıldı

Hatay'ın Defne ilçesinde, Döver Seyir Terası yakınında yol kenarındaki kayalıklardan düşen bir vatandaş için bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi:

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri bulunduğu noktaya ulaşarak koordineli bir çalışma başlattı. Ekipler, zorlu arazi koşullarına rağmen yaralıya ulaşarak güvenli şekilde çıkardı.

Yaralının teslim edilmesi:

Kurtarılan yaralı, ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. Yetkililer olayla ilgili incelemeyi sürdürüyor.

DEFNE’DE KAYALIKLARDAN DÜŞEN YARALI VATANDAŞ HBB EKİPLERİNCE KURTARILARAK SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ.