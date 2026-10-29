İtfaiye merdiveni can dostu kurtardı: ağacın tepesindeki kedi sahibine teslim edildi

kurtarma operasyonu:

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Sahilkent Mahallesi'ndeki Engürü Sitesi'nde bir kedi, çıktığı ağacın yüksek dallarında inemeyince mahalle sakinleri durumu fark etti. İlk çabalar sonuç vermeyince, ihbar üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na haber verildi.

itfaiye müdahalesi ve sonuç:

Olay yerine kısa sürede ulaşan Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, merdivenli araçla müdahale ederek kediyi dikkatle ağaçtan indirdi. Kurtarılan kedi, sahibine teslim edildi ve sahibi rahat bir nefes aldı.

mahalle tepkisi:

Mahalle sakinlerinin ilk girişimlerinin ardından profesyonel ekiplerin hızlı müdahalesiyle sonuca ulaşılması komşular arasında memnuniyet yarattı. Olay, itfaiye ekiplerinin yalnızca yangın değil, benzeri acil durumlarda da aktif rol aldığını bir kez daha gösterdi.

AYVALIK’TA AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI