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Hafizabad’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 5 yaşamını yitirdi, 27 yaralandı

Pencap’ın Hafizabad bölgesinde Raiwind-Chiniot seferindeki yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 27 yaralandı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 16:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Hafizabad’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 5 yaşamını yitirdi, 27 yaralandı

Hafizabad’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 5 yaşamını yitirdi, 27 yaralandı

Pakistan’ın Pencap eyaletine bağlı Hafizabad bölgesinde meydana gelen kazada, Raiwind kentinden Chiniot’a gitmekte olan bir yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Kaza ve ilk bulgular:

Kazaya ilişkin ilk bilgilere göre, otobüsün kontrolünü kaybederek şarampole yuvarlandığı bildirildi. Yetkililer, kazanın aşırı hız nedeniyle meydana gelmiş olabileceği üzerinde duruyor.

Soruşturma başlatıldı:

Olayla ilgili olarak resmi makamlar tarafından soruşturma başlatıldı. Yetkililer kazanın nedenlerini aydınlatmak için inceleme yürütüyor ve konuyla ilgili ek açıklamalar bekleniyor.

Pakistan’da yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de...

Pakistan’da yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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