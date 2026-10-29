Hafizabad’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 5 yaşamını yitirdi, 27 yaralandı

Pakistan’ın Pencap eyaletine bağlı Hafizabad bölgesinde meydana gelen kazada, Raiwind kentinden Chiniot’a gitmekte olan bir yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Kaza ve ilk bulgular:

Kazaya ilişkin ilk bilgilere göre, otobüsün kontrolünü kaybederek şarampole yuvarlandığı bildirildi. Yetkililer, kazanın aşırı hız nedeniyle meydana gelmiş olabileceği üzerinde duruyor.

Soruşturma başlatıldı:

Olayla ilgili olarak resmi makamlar tarafından soruşturma başlatıldı. Yetkililer kazanın nedenlerini aydınlatmak için inceleme yürütüyor ve konuyla ilgili ek açıklamalar bekleniyor.

Pakistan’da yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı.