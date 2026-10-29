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Meşaleler parlamentoda: muhalefet oturumu durdurdu, tansiyon yükseldi

Arnavutluk parlamentoda muhalefet milletvekilleri, öğrenci protestolarına destek için meşale yakarak oturumu durdurdu; olaylar siyasete ve sokaklara taşındı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 16:45

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Meşaleler parlamentoda: muhalefet oturumu durdurdu, tansiyon yükseldi

Meşaleli eylem parlamento çalışmalarını sekteye uğrattı:

Arnavutluk parlamentosunda bugün oturum açılır açılmaz başlayan gerginlik, muhalefet milletvekillerinin masalara elleriyle vurarak başlattığı protestoyla tırmandı. Milletvekilleri, protestocu öğrencilere destek verdiğini göstermek amacıyla salon içinde pankartlar açtı ve daha sonra meşaleler yaktı. Yakılan meşaleler, oturumun işleyişini engelledi ve çalışmaların birkaç kez ara verilmesine neden oldu.

Berisha'nın tepkisi ve Peleshi'nin yanıtı:

Ana muhalefet partisi Demokratik Parti (PD) lideri Sali Berisha, sokak protestolarına ilişkin konuşmasında iktidar milletvekillerini sert sözlerle eleştirdi ve güvenlik güçlerinin müdahalelerine atıfta bulundu. Berisha, 'Tiran sokaklarında kemikler kırıldı, başlar yarıldı' ifadelerini kullanarak olayların şiddetine vurgu yaptı ve iktidarı hedef aldı. Parlamentonun başkanı Niko Peleshi, bu sözleri 'şiddet çağrısı' olarak değerlendirip Berisha'ya gün boyunca söz hakkı vermeyeceğini açıkladı; bunun üzerine oturuma ara verildi.

Aranın ardından iktidardaki Sosyalist Parti (PS) Grubu Başkanı Taulant Balla görüşmelerin sonlandırılmasını ve doğrudan oylamaya geçilmesini talep etti. Bu öneri PS üyelerinin desteğiyle kabul edildi ve oylamaya geçilmesi muhalefetin tepkisini daha da artırdı. Oylama sürecinde meşaleler yakılmasıyla salon yeniden karıştı ve oturum tekrar aksadı. Olayların ardından Parlamento Başkanı Niko Peleshi, dört PD milletvekilinin günün geri kalanında oturumdan uzaklaştırılmasına karar verdi.

Yaptırımlar, maddi hasar ve yaralanmalar:

Bugünkü meclis olayları, günlerdir süren ve bilhassa gençlerin öncülük ettiği sokak protestolarının gölgesinde gerçekleşti. Geçen hafta, iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında yaşanan çatışmalar sonrası altı milletvekiline 60 gün uzaklaştırma cezası verilmişti; bugünkü gelişmeler bu gerilimin devam ettiğini gösterdi.

Hükümet, son dönemde Avrupa'da görülen uygulamalara benzer bir yöntemle protestolara karşı düzenleme hazırladı. Başbakan Edi Rama liderliğindeki hükümetin parlamentodan onay bekleyen düzenlemesi, şiddet olayları yaşanan gösterilerde polisin uyarısına rağmen bölgeden ayrılmayanlara, doğrudan şahsen şiddete karışmamış olsalar dahi, 500 bin leke (yaklaşık 5 bin 500 euro) kadar para cezası öngörüyor.

13 Ekim'de başlayan ve eğitim ile öğrenim ücretlerindeki yüksekliği gerekçe gösteren protestolar, resmi verilere göre ekim ortasından bu yana 2 milyon euronun üzerinde maddi hasara yol açtı. Başkent Tiran'da sokaklar zaman zaman savaş alanını andırırken, göstericilerle güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda 350'den fazla kişi yaralandı. Parlamento içindeki bugün yaşanan çatışma ve meşale eylemi, sokaklardaki gerilimin doğrudan yasama organına taşındığını gösterdi ve siyasi ortamın daha da kutuplaşmasına neden oldu.

Arnavutluk parlamentosunda muhalefet milletvekilleri, protestocu öğrencilere destek amacıyla...

Arnavutluk parlamentosunda muhalefet milletvekilleri, protestocu öğrencilere destek amacıyla meşale yakarak parlamentonun çalışmasını engelledi.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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