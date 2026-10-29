Canikli gençler cumhuriyet ruhuyla Çanakkale, Doğu ve Güneydoğu'ya uğurlanıyor

Başkan Sandıkçı'nın duyurusu:

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü kapsamında ilçedeki öğrencileri bölgenin tarih ve kültür merkezleriyle buluşturacaklarını açıkladı. Sandıkçı, program çerçevesinde ilk kafilenin yakın zamanda yola çıkacağını belirtti.

Sandıkçı, ilçedeki öğrencilerle gerçekleştirilen 'Başkan Okulumda' buluşmasında, gençlik ve eğitime yönelik projeler hakkında bilgi verdi. Etkinlikte Canik Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen başkan, talepleri dinleyip sorularını yanıtladı.

Eğitim ve bilim odaklı çalışmalar:

Sandıkçı, Canik Belediyesi olarak sürdürdükleri ücretsiz bilim ve teknoloji eğitimleri ile ilgili bilgi vererek, öğrencilerin ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarıların bu çalışmanın göstergesi olduğunu vurguladı. Başkan, 'Canik’imizde yeteneklerini keşfeden nesiller yetiştirmeye devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Belediyenin desteklerinin yalnızca akademik eğitimle sınırlı kalmadığını söyleyen Sandıkçı, öğrencilerin ve ailelerin eğitim bütçesine katkı sağlayan uygulamaları sürdürdüklerini, aynı zamanda kültürel faaliyetlerle gençliğin farklı alanlarda gelişimine destek olduklarını aktardı.

Cumhuriyet coşkusu ve yolculuk projesi:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü nedeniyle hayata geçirilecek projeye ilişkin Sandıkçı, projenin adını 'Canik’ten Çanakkale’ye Çanakkale’den Mezopotamya’ya: Birlik ve Kardeşlik Yolculuğu' olarak açıkladı. Bu kapsamda öğrenciler Çanakkale, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki şehirlerle buluşturulacak.

Sandıkçı, projenin gençlerin tarih ve kültür bilincini artırmayı hedeflediğini belirterek, ilk kafilenin yakın zamanda uğurlanacağını ifade etti. Ayrıca, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile istiklal mücadelesinde şehit düşenleri rahmetle andığını söyledi ve 'Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümü kutlu olsun' mesajını paylaştı.

Programda ayrıca Canik Belediyesi Halk Kütüphanesi ve Etüt Merkezi ile birlikte yürütülen gençlik kafe projesine de değinildi. Sandıkçı, gençlerin hem ders çalışabilecekleri hem de sosyal etkinlikler düzenleyebilecekleri nezih ve ferah bir mekân sunmayı hedeflediklerini bildirdi.

Etkinliğe Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu da katıldı. Başkan Sandıkçı’nın öğrencilere hediye takdim ettiği program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

BAŞKAN SANDIKÇI'NIN ÖĞRENCİLERE HEDİYE TAKDİMİNDE BULUNDUĞU PROGRAM, HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİMİNİN ARDINDAN SON BULDU.