Muradiye girişinde tırla hafif ticari araç çarpıştı: iki kişi yaralandı

Van’ın Muradiye ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza, ilçeye girişindeki sanayi dükkanları mevkiinde meydana geldi.

Kaza yeri ve müdahale:

Sürücüleri öğrenilemeyen tır ile 65 LC 213 plakalı hafif ticari aracın çarpıştığı bildirildi. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk bulgulara göre kazada can kaybı yaşanmadı.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Hafif ticari araç içinde bulunan iki kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldiği, yetkililerin olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

VAN’IN MURADİYE İLÇESİNDE TIRLA HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.