Marmara'daki kazada bulunan ceset 2. kaptana ait çıktı

Marmara Denizi'nde batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında bulunan cesedin kimliği belirlendi. Adli Tıp Kurumu'ndaki inceleme sonucunda naaşın geminin 2. kaptanı Rahmi Temel'e ait olduğu tespit edildi ve cenaze ailesine teslim edildi.

kaza ve arama çalışmaları:

Olay, 2 Eylül tarihinde, ticari faaliyette bulunan ALSU ile Tuğberk İmamoğlu gemilerinin çarpışması sonucu meydana geldi. Çarpışma sonucunda Tuğberk İmamoğlu battı ve gemide bulunan 10 kişilik mürettebat kayboldu. Olay sonrası Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı ve bölgede yoğun arama-kurtarma çalışmaları yürütüldü.

Arama çalışmaları kapsamında, Silivri açıklarında ve Marmara Çukuru olarak bilinen derin bölgeden dün bir erkeğe ait cansız beden çıkarıldı. Adli Tıp Kurumu'ndaki kimlik tespit işlemlerinin ardından cesedin Rahmi Temel'e ait olduğu açıklandı.

ailelerin tepkisi ve cenaze planı:

Adli Tıp Kurumu önünde konuşan ağabey Remzi Temel, yaşadıkları süreci ve duygularını şöyle dile getirdi: "Çok elim bir deniz kazası sonucu 10 tane denizcimiz Marmara’da sulara gömüldü. Bugün 57. günde -12. günde bir naaş çıkarıldı- ikinci naaş benim kardeşim. Bizim için sevindirici olmadı, üzücü oldu. Ben bugün haber aldıktan sonra inanın başıma kaynar su dökülmüş gibi oldum. Ama en azından naaşa kavuşmanın da bir rahatlığı olacak, bir mezarımız olacak. Onun için buradayız, cenazemizin verilmesini bekliyoruz"

Remzi Temel, kazanın ardından geçen yaklaşık iki aylık sürede ailelerin büyük yıpranma yaşadığını ifade etti: "Dün gemide bulunduğunu söylediler. Akşam haber aldık. Bize bir naaş bulunduğunu söylediler. Kimlik tespiti bugün yapılıp haber verildi. Silivri açıklarında, Silivri’nin 35 kilometre uzağında olmuş bu olay. Marmara Çukuru denen derin bir yerde. Diğer kazazedelerin de kurtarılmasını, çıkarılmasını diliyorum. İnşallah çıkarılırlar. Ailesi perişan. 2 kızı var, perişan. İzmir’de oturuyorlar. Şimdi buradan bir süre sonra İzmir’e gideceğiz. Perişan olmamak elde değil ki. 2 aydır bir kaybınız var. 10 binde 1 de olsa bir ümitle bekliyorsunuz ama bugün ‘Kayıp bulundu’ denmesi sevinç yerine daha büyük bir üzüntü oluşturuyor"

Kazadan kaybolan diğer mürettebattan biri olan Abdulbaki Mirzaoğlu ile ilgili de duygusal ifadeler paylaşıldı. Mirzaoğlu'nun dayısı Recai Yılmaz Adli Tıp Kurumu'na gelerek ailelere destek verdi ve şunları söyledi: "Abdulbaki Mirzaoğlu benim yeğenim. 4 senedir bu gemilerde aşçıbaşı olarak çalışıyordu bir şirkette. 7 ay sonra emekli olacaktı. 48 yaşında, 8 çocuk babası. Ailesi de gemide çalışmasına razı değildi, çünkü çocukları babalarını görmeden büyüyordu. Denizde, gemide veya geminin yan tarafında deniz dibinde arama da yapılıyor. Biz aile olarak 10 aileydik, 9’a düştük. 9 aile de çadırda Silivri’de bekliyoruz"

Cenazenin işlemlerinin tamamlanmasının ardından aile tarafından teslim alındığı ve defin işleminin 31 Ekim Cumartesi günü, İzmir Karşıyaka'da bulunan Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından gerçekleştirileceği bildirildi. Aileler, kayıp diğer mürettebatın bulunması ve adli sürecin netleşmesi için bekleyişlerini sürdürüyor.

MARMARA DENİZİ'NDE BATAN TUĞBERK İMAMOĞLU İSİMLİ GEMİDE YÜRÜTÜLEN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINDA BULUNAN CENAZENİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU. 2'İNCİ KAPTAN RAHMİ TEMEL'E AİT OLDUĞU BELİRLENEN CENAZE, AİLESİ TARAFINDAN ADLİ TIP KURUMUNDAN TESLİM ALINDI.