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Köy okulunda 29 Ekim coşkusu: öğrenciler bayraklarla yürüdü

Bozoğlak Çavuşlu Köyü İlkokulu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla coşkuyla kutlandı; bayraklı yürüyüş büyük ilgi gördü.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 16:46

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Köy okulunda 29 Ekim coşkusu: öğrenciler bayraklarla yürüdü

Bozoğlak Çavuşlu Köyü İlkokulu'nda 29 Ekim töreni

Bozoğlak Çavuşlu Köyü İlkokulu'nda düzenlenen törende öğretmenler ve öğrenciler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını büyük bir coşkuyla kutladı. Okulda gerçekleştirilen programda katılımcılar, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümünün gururunu yaşadı.

yürüyüş ve bayraklar:

Etkinlikte öğretmenler ve öğrenciler ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüş yaptı. Renkli görüntülere sahne olan kortejde bayraklarla yapılan yürüyüş, bayram sevincinin birlikte paylaşılmasını sağladı.

etkinlik atmosferi ve vurgular:

Tören sırasında Cumhuriyet’in önemi bir kez daha vurgulandı ve öğrenciler coşkuyla kutlamalara katıldı. Öğrencilerin heyecanı, törende duygusal ve gururlu anların yaşanmasına neden oldu.

BOZOĞLAK ÇAVUŞLU KÖYÜ İLKOKULU’NDA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANDI

BOZOĞLAK ÇAVUŞLU KÖYÜ İLKOKULU’NDA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANDI

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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