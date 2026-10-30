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İzmir kıyılarında eş zamanlı operasyonlarda 76 düzensiz göçmen yakalandı

28 Ekim'de Seferihisar, Karaburun ve Urla'da sahil güvenlik ile jandarmanın ortak operasyonlarında denizde ve karada toplam 76 düzensiz göçmen yakalandı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 01:42

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İzmir kıyılarında eş zamanlı operasyonlarda 76 düzensiz göçmen yakalandı

Olayın gelişimi:

İzmir'in Seferihisar, Karaburun ve Urla ilçelerinde, sahil güvenlik ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışması sonucu 28 Ekim günü farklı noktalarda toplam 76 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlar hem denizde hem de karada gerçekleştirildi.

Saat 03.35 sıralarında Urla ilçesinde karada tespit edilen 17 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, sahil güvenlik botu ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalandı.

Denizde durdurulan lastik botlar ve kıyı tespitleri:

Sabah saat 08.20 civarında Seferihisar açıklarında görevlendirilen sahil güvenlik gemisi ve botu tarafından hareket halindeki bir lastik bot durduruldu; bot içindeki 28 düzensiz göçmen yakalandı. Saat 08.30'da Karaburun'da mobil kıyı gözetleme aracı tarafından karada tespit edilen 2 kişi yakalandı. Günün ilerleyen saatlerinde, saat 22.05'te Seferihisar ilçesinde tespit edilen bir başka lastik botta ise 29 düzensiz göçmen sahil güvenlik botları tarafından durdurularak yakalandı.

Sağlık kontrolleri ve teslim işlemleri:

Yakalanan düzensiz göçmenlere olay yerinde sağlık kontrolleri yapıldı ve gerekli işlemler tamamlandı. Tüm göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İZMİR&#039;İN SEFERİHİSAR, KARABURUN VE URLA İLÇELERİNDE SAHİL GÜVENLİK VE JANDARMA EKİPLERİNİN...

İZMİR'İN SEFERİHİSAR, KARABURUN VE URLA İLÇELERİNDE SAHİL GÜVENLİK VE JANDARMA EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONLARDA DENİZDE VE KARADA TOPLAM 76 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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