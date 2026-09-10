İtfaiyecinin müdahalesiyle alevlerden çıkarılan kaplumbağa doğaya salındı

İskenderun'da otluk yangını ve müdahale

Hatay'ın İskenderun ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde çıkan otluk yangını, çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Kısa sürede bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Kaplumbağanın kurtarılması ve tabii yaşamına dönüşü:

Söndürme çalışmaları sırasında ekipler, otluk alanda bulunan bir kaplumbağayı alevlerin içinden son anda kurtardı. İtfaiyeciler, kurtardıkları kaplumbağaya ilk olarak su vererek canlandırdı; gerekli kontrollerin ardından hayvan tekrar doğal yaşam alanına bırakıldı.

Olay, hızlı ihbar ve müdahalenin hem insan hem de hayvan yaşamında belirleyici olduğunu gösterdi.

HATAY'IN İSKENDERUN İLÇESİ OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGINI İTFAİYE EKİPLERİ SÖNDÜRÜRKEN KAPLUMBAĞAYI YANMAKTAN SON ANDA KURTARDI.