Edremit ortak payda ilan ediyor: 82'nci il için birlik çağrısı

Edremit ilçesinde esnaf odaları 82'nci il hedefini masaya yatırdı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş öncülüğünde bir araya gelen esnaf oda başkanları, ilçenin 82'nci il olma hedefi doğrultusunda izlenecek yol ve atılacak adımları değerlendirdi. Toplantıya Edremit'in yanı sıra Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç'te faaliyet gösteren esnaf oda başkanları katıldı.

Toplantının gündemi ve alınan kararlar:

Toplantıda, Edremit'in il olması talebinin tek bir kişi veya kurumun meselesi olmadığı, bölgenin ortak hedefi olduğu vurgulandı. Katılımcılar, çalışmanın başarısı için siyasi görüş, makam ve unvan ayrımı gözetilmeksizin hareket edilmesi gerektiğini ifade etti. Ankara'ya taşıma sürecinin planlanması ve izlenecek iletişim stratejisinin oluşturulması konularında ilk adımlar karara bağlandı.

Oda başkanları, ilçenin ekonomik, hizmet ve idari ihtiyaçlarının birlikte ortaya konulması, hazırlanan dosyaların ve taleplerin ortak bir çatı altında toplanması konusunda mutabık kaldı. Bu kapsamda gerekli belgelerin, raporların ve iletişim kanallarının koordineli şekilde hazırlanması hedeflendi.

Birlik ve sorumluluk vurgusu:

Toplantıda sık sık birlik ve dayanışma mesajları öne çıktı. Katılımcılar, Edremit'in geleceği ve hak ettiği değere ulaşması için ortak akıl ile çalışılacağının altını çizdi. Oda başkanları, sürecin her aşamasında üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduklarını bildirdi.

Hepimizin derdi Edremit, hepimizin sevdası Edremit. Birlikte güçlüyüz, birlikte başaracağız mesajı toplantı sonrası ortak beyanda yer aldı. Alınan kararlar doğrultusunda önümüzdeki dönemde Ankara'ya yapılacak temaslar ve kamuoyuna yönelik bilgilendirme faaliyetleri planlanacak.

Edremit merkezli bu girişim, bölge aktörlerinin koordinasyonu ve ortak strateji geliştirmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Sürecin ilerleyişi, yapılacak toplantılar ve atılacak adımlar kamuoyuna düzenli olarak aktarılacak.

EDREMİT İLÇESİNDE ESNAF ODALARI BAŞKANLARI İLÇENİN 82'NCİ İL OLMASI HEDEFİYLE İZLENECEK YOL İLE İLGİ OLARAK BİR ARAYA GELDİ.