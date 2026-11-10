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Vali Aydoğdu, dedesinin uğurlanmasında taziyeleri kabul etti

Vali Hamza Aydoğdu'nun dedesi Hüseyin Koyuncu, Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle uğurlandı; törene yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 17:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Vali Aydoğdu, dedesinin uğurlanmasında taziyeleri kabul etti

Vali Aydoğdu, dedesinin uğurlanmasında taziyeleri kabul etti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun dedesi Hüseyin Koyuncu, Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Törene katılım

Cenaze merasimine Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, ilçe sakinlerinin ve yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Vali Aydoğdu'nun teşekkürleri

Vali Aydoğdu, cenaze törenine katılarak acılarını paylaşan, taziyelerini ileten ve dualarıyla destek olanlara teşekkür etti. Özellikle Vali Karakaya, Kaymakam Kaya ve Başkan Gülmez başta olmak üzere tüm katılımcılara şükranlarını sundu.

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU&#039;NUN DEDESİ HÜSEYİN KOYUNCU, BİTLİS&#039;İN AHLAT İLÇESİNDE DÜZENLENEN...

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU'NUN DEDESİ HÜSEYİN KOYUNCU, BİTLİS'İN AHLAT İLÇESİNDE DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİYLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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