İTO uyarıyor: 'made in eu' düzenlemesinde Türkiye'nin dışlanması Avrupa'ya zarar verir

İTO'nun tepkisi ve talepleri:

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Avrupa Birliği'nin kamu ihaleleri ve teşviklerde AB'de üretilen ürünlere öncelik tanıyan 'AB Ürünü - Made in EU' yaklaşımına ilişkin taslağın Türkiye'yi kapsam dışı bırakma yönünde bir eğilim taşıdığını belirtti. Avdagiç, bu yaklaşımın düzeltilerek Türkiye'nin de kapsama alınması gerektiğini kaydetti.

Avdagiç, Avrupa Komisyonu'nun Mart 2026'da açıkladığı Sanayi Hızlandırma Yasası taslağını hatırlatarak, Komisyonun ilk taslağında gümrük birliği ortağı olan Türkiye'de üretilen içeriğin AB menşeli sayıldığını söyledi. Ancak Fransa ile Almanya'nın 15-16 Ekim'de vardığı uzlaşının, Türkiye'yi kapsam dışında bırakma yönünde işaret verdiğine dikkat çekti ve bu uzlaşının yasalaşması için AB'nin karar süreçlerinden geçmesi gerektiğini vurguladı.

İTO'nun değerlendirmesi:

Avdagiç, AB-Türkiye ilişkilerinin sadece ticaretten ibaret olmadığını; savunma, enerji arz güvenliği, güçlü sanayi altyapısı ve demografik avantajlar gibi alanlarda stratejik öneme sahip olduğunu ifade etti. Avdagiç'in sözleriyle, 'Anlaşılan o ki, Avrupalı dostlarımız Türkiye'yi 'Made in EU' ya da daha anlaşılabilir bir tanımla 'Made by EU' kapsamı dışında tutmaya çalışırken, Avrupa'nın, Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı konumunda olmasından güç alıyor.'

İTO Başkanı, Türkiye'nin kapsama alınmasının sadece Türkiye için değil, Avrupa için de yararlı olacağını belirtti ve tek yanlı dayatmaların her iki tarafın da zararına sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

Olası etkiler ve mesaj:

Avdagiç, Türkiye'yi bypass ederek bölgesel politika geliştirme ve enerji tedarik güvenliğini sağlama çabalarının zorluklarla karşılaşacağını ifade etti. Türkiye'nin kapsam dışı bırakılmasının, Avrupa'nın Ortadoğu politikası, Çin ile rekabette konumlanması ve çok kutuplu gelecekte stratejik manevra kabiliyeti üzerinde olumsuz etkileri olabileceği uyarısını yaptı.

İTO'nun açıklaması, AB içindeki karar süreçlerinin sonuçlanmasını beklerken, iş dünyasından ve siyasi aktörlerden Türkiye'nin kapsama alınması yönünde adımlar atılmasını talep ediyor. Avdagiç'in çağrısı, AB taslağının nihai haline ulaşması sürecinde hem ekonomik hem de jeopolitik boyutların göz önünde tutulması gerektiğine işaret ediyor.

İSTANBUL TİCARET ODASI (İTO) BAŞKANI ŞEKİB AVDAGİÇ