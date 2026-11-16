Dolar 50,3873 +0,08%
Euro 55,5590 +0,12%
Bist 11.788,02 -0,46%
Altın Gram 6.252,67 -0,68%
EUR/USD 1,1023 -0,04%
Brent Petrol 95,90 +0,06%
--°

İTO uyarıyor: 'made in eu' düzenlemesinde Türkiye'nin dışlanması Avrupa'ya zarar verir

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, AB'nin 'Made in EU' taslağında Türkiye'yi dışlama eğilimini eleştirerek, kapsama alınmasının iki taraf için kazançlı olduğunu vurguladı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 09:07

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

İTO uyarıyor: 'made in eu' düzenlemesinde Türkiye'nin dışlanması Avrupa'ya zarar verir

İTO'nun tepkisi ve talepleri:

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Avrupa Birliği'nin kamu ihaleleri ve teşviklerde AB'de üretilen ürünlere öncelik tanıyan 'AB Ürünü - Made in EU' yaklaşımına ilişkin taslağın Türkiye'yi kapsam dışı bırakma yönünde bir eğilim taşıdığını belirtti. Avdagiç, bu yaklaşımın düzeltilerek Türkiye'nin de kapsama alınması gerektiğini kaydetti.

Avdagiç, Avrupa Komisyonu'nun Mart 2026'da açıkladığı Sanayi Hızlandırma Yasası taslağını hatırlatarak, Komisyonun ilk taslağında gümrük birliği ortağı olan Türkiye'de üretilen içeriğin AB menşeli sayıldığını söyledi. Ancak Fransa ile Almanya'nın 15-16 Ekim'de vardığı uzlaşının, Türkiye'yi kapsam dışında bırakma yönünde işaret verdiğine dikkat çekti ve bu uzlaşının yasalaşması için AB'nin karar süreçlerinden geçmesi gerektiğini vurguladı.

İTO'nun değerlendirmesi:

Avdagiç, AB-Türkiye ilişkilerinin sadece ticaretten ibaret olmadığını; savunma, enerji arz güvenliği, güçlü sanayi altyapısı ve demografik avantajlar gibi alanlarda stratejik öneme sahip olduğunu ifade etti. Avdagiç'in sözleriyle, 'Anlaşılan o ki, Avrupalı dostlarımız Türkiye'yi 'Made in EU' ya da daha anlaşılabilir bir tanımla 'Made by EU' kapsamı dışında tutmaya çalışırken, Avrupa'nın, Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı konumunda olmasından güç alıyor.'

İTO Başkanı, Türkiye'nin kapsama alınmasının sadece Türkiye için değil, Avrupa için de yararlı olacağını belirtti ve tek yanlı dayatmaların her iki tarafın da zararına sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

Olası etkiler ve mesaj:

Avdagiç, Türkiye'yi bypass ederek bölgesel politika geliştirme ve enerji tedarik güvenliğini sağlama çabalarının zorluklarla karşılaşacağını ifade etti. Türkiye'nin kapsam dışı bırakılmasının, Avrupa'nın Ortadoğu politikası, Çin ile rekabette konumlanması ve çok kutuplu gelecekte stratejik manevra kabiliyeti üzerinde olumsuz etkileri olabileceği uyarısını yaptı.

İTO'nun açıklaması, AB içindeki karar süreçlerinin sonuçlanmasını beklerken, iş dünyasından ve siyasi aktörlerden Türkiye'nin kapsama alınması yönünde adımlar atılmasını talep ediyor. Avdagiç'in çağrısı, AB taslağının nihai haline ulaşması sürecinde hem ekonomik hem de jeopolitik boyutların göz önünde tutulması gerektiğine işaret ediyor.

İSTANBUL TİCARET ODASI (İTO) BAŞKANI ŞEKİB AVDAGİÇ

İSTANBUL TİCARET ODASI (İTO) BAŞKANI ŞEKİB AVDAGİÇ

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Muğla'da ingiliz turist sayısında 227 binlik gerileme öne çıktı
images

Vodafone'un müşteri odaklı projeleri ICXA'da beş ödülle taçlandı
images

Antalya’da yazılan iradenin test günü: COP31 sonrası uygulama ve yasama sınavı
images

Kış erken gelince Van'da sac soba talebi arttı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sabahın birlik sesi: Seyrantepe Camii'nde gençlerle ve mahalleyle buluşma

Sena Kızılaslan liderliğindeki Keçiören takımı Shotokan'da dünya şampiyonu

Bağlar'da altı cadde yenilendi: 10 bin ton sıcak asfaltla ulaşım güçlendi

Ani ısı değişimleri sağlığı nasıl bozuyor: uzmanların dikkat çeken uyarıları

TREND HABERLER

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Atatürk için pedal çevirenler Bafra'dan Samsun'a doğru yola çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşünde basınla bir araya geldi

Drone görüntüleri: Habaş fabrikasındaki patlamanın etkisi havadan kaydedildi