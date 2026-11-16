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Katırlı'dan altın kaplı Gemlik zeytini Orta Doğu pazarına gidiyor

Bursa'nın Katırlı bölgesinden çıkan Gemlik sofralık zeytinleri yenilebilir altınla kaplanıp Dubai, Katar ve Suudi Arabistan başta olmak üzere ihraç ediliyor.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 09:33

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Katırlı'dan altın kaplı Gemlik zeytini Orta Doğu pazarına gidiyor

Gemlik zeytini altınla lüks pazara sunuluyor:

Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Katırlı bölgesinden temin edilen sofralık zeytinler, yenilebilir altınla kaplanarak Arap ve Orta Doğu pazarına gönderiliyor. Üretimi ve ihracatı yöneten platformun kurucusu Levent Usluer, talep geldikçe üretim yaptıklarını ve satışların tamamen yurt dışına yönelik olduğunu belirtti.

üretilen ürün ve hedef pazarlar:

Usluer'in verdiği bilgiye göre zeytinler üzerinde kullanılan katmanın türü yenilebilir altın. Ürünler özellikle Dubai, Katar ve Suudi Arabistan gibi Orta Doğu merkezli pazarlara yönlendiriliyor. Fiyatlandırmada ise dikkat çeken rakamlar şu şekilde: 100 gramı 500 dolar, yani kilosu 5 bin dolar ve TL karşılığı yaklaşık 250 bin lira olarak ifade ediliyor.

yerel üreticilerin değerlendirmesi:

Katırlı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkan Yardımcısı Emin Bircan da uygulamadan memnuniyetini dile getirdi. Bircan, zeytin üretiminin kalitesine vurgu yaparak Katırlı köyünün 'siyah altın' olarak nitelendirilen ürününün dış pazarlarda ilgi görmesinin sevindirici olduğunu söyledi.

150'ye yakın üretici firmanın yer aldığı dijital pazar yeri platformu aracılığıyla gerçekleştirilen bu uygulama, Gemlik sofralık zeytinine katma değer kazandırmayı ve bölgesel üretimin uluslararası alanda tanınmasını hedefliyor. Yöntemin sürdürülebilirliği ve talebe bağlı üretim modelinin nasıl şekilleneceği ilerleyen dönemde izlenecek.

YAKLAŞIK 150 ÜRETİCİ FİRMANIN YER ALDIĞI, ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI ODAKLI DİJİTAL PAZAR YERİ...

YAKLAŞIK 150 ÜRETİCİ FİRMANIN YER ALDIĞI, ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI ODAKLI DİJİTAL PAZAR YERİ PLATFORMUN KURUCUSU LEVENT USLUER, SADECE YURT DIŞINA SATIŞ YAPTIKLARINI VE TALEP GELDİKÇE ÜRETİM GERÇEKLEŞTİRDİKLERİNİ BELİRTTİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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