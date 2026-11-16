Müsilajın gölgesi Gemlik Körfezi'ne yeniden düştü

Müsilaj Gemlik Körfezi'nde tekrar görüntülendi

Gemlik Körfezi'nde su altı dalış ekibi tarafından yapılan çalışmada 5 ila 30 metre derinlikler arasında müsilajın yeniden ortaya çıktığı belgelendi. Narlı ile Kapaklı arasında gerçekleştirilen dalışlarda, yüzeyden 5 metre derinlikte başlayıp 30 metreye kadar indiği görülen yapının özellikle 10 metreden sonra yoğunlaştığı kaydedildi.

Görüntülerin kaydını yapan ekip üyeleri ile dalışı izleyen yerel yetkililer, bölgedeki balıkçılardan gelen şikayetlerle bulguların örtüştüğünü belirtiyor. Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Dalarel, çalışmaları belgeleyen Mavi Keyif Dalış Merkezi Eğitmeni Hikmet Orakçı ve ekibine teşekkür etti.

balıkçılara ve teknelere etkileri:

Balıkçılar, müsilajın ağlara yapıştığını ve ağ gözeneklerini kapatarak avlanmayı zorlaştırdığını aktarıyor. Buna göre ağlar yapışkan bir tabaka ile kaplanıyor, ağ çekme sırasında makaralara yük binmesi sonucu mekanik hasarlar meydana geliyor ve ağ alma işlemi güçleşiyor. Aynı zamanda tekne motorlarının soğutma sistemlerine karışabilen müsilajın, motorlarda arızaya ve seyir güvenliği risklerine yol açtığı belirtiliyor.

ekosisteme yönelik tehlikeler ve nedenleri:

Bilimsel araştırmalar ve uzman raporlarına göre deniz salyası olarak adlandırılan müsilaj, deniz suyu sıcaklıklarının artması, aşırı kirlilik ile evsel ve endüstriyel atıkların denize boşaltılması sonucu fitoplanktonların kontrolsüz çoğalmasıyla oluşuyor. Yoğun yapışkan tabaka balıkların solungaçlarını tıkayarak oksijen almalarını engelleyebilir ve toplu ölümlere yol açabilir. Dipte biriken müsilaj, güneş ışığının suya ulaşmasını engelleyerek deniz çayırları başta olmak üzere hareketsiz deniz canlılarının yaşamını tehdit ediyor; midye, istiridye ve benzeri türlerin boğulmasına neden olabiliyor.

Yerel balıkçılar ve dalış ekibi tarafından belgelenen bu yeni yoğunlaşma, hem ekolojik hem de ekonomik açıdan bölge için ciddi bir risk oluşturuyor. Yetkililer ve uzmanların izleyeceği adımlar henüz ilan edilmedi; bölgede gözlem ve belgeleme çalışmalarının süreceği belirtiliyor.

GEMLİK KÖRFEZİ'NDE MÜSİLAJ TEKRAR GÖRÜLMEYE BAŞLADI