Üretim odaklı politikalarla güçlü ve adil bir ekonomik gelecek

Fatih Köse: üretim, istihdam ve gelir adaleti öncelik olmalı

Düşünce Rotası Derneği Başkanı Fatih Köse, Türkiye ekonomisinin gelecek perspektifini değerlendirirken sürdürülebilir kalkınma için üretim odaklı politikaların zorunlu olduğunu vurguladı. Köse, ekonomik başarının yalnızca büyüme oranlarıyla ölçülemeyeceğini, refahın toplumun tüm kesimlerine yayılmasının ve yaşam standartlarının yükseltilmesinin esas hedef olması gerektiğini belirtti.

Köse, ekonomik politikaların şekillendirilmesinde vatandaşın günlük hayatını etkileyen unsurların; aile bütçesi, temel tüketim giderleri, barınma, eğitim ve ulaşım gibi alanların gözetilmesi gerektiğini söyledi. Bu doğrultuda alım gücünün korunması ve gelir dağılımında adaletin sağlanmasının uzun vadeli kalkınma hedeflerinin temelini oluşturduğunu ifade etti.

Üretim, istihdam ve yatırım:

Köse, Türkiye'nin güçlü ekonomik yapıya kavuşması için önceliğin üretim kapasitesinin artırılması ve yerli girişimciliğin desteklenmesi olduğunu aktardı. Tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin birbirini tamamlayan yapı taşları olarak ele alınması gerektiğini söyleyen Köse, tarımsal üretimde çiftçinin maliyetlerinin dengelenmesi, desteklerin etkin kullanımı ve ürünlerin değerinde pazarlanmasının önemine dikkat çekti.

Sanayi alanında ise teknolojinin daha yoğun kullanılması, KOBİ’lere yönelik destek mekanizmalarının güçlendirilmesi ve ihracat kapasitesinin artırılması gerektiğini vurguladı. Bu adımların istihdamı artıracağını, yatırım ortamını iyileştireceğini ve ekonomik büyümeyi kalıcı kılacağını belirtti.

Gençlik ve mesleki eğitim önceliği:

Genç nüfusun bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Köse, mesleki eğitimin geliştirilmesi ve üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesinin altını çizdi. Genç girişimciler için uygun finansman ve destek programlarının yaratılmasının istihdamı artıracağına dikkat çekti.

Köse, ekonomik kalkınmanın geleceğe dönük planlamayla mümkün olacağını belirterek, "Üreten Türkiye, geleceğine güvenle bakan Türkiye’dir" sözünü paylaştı. Çiftçinin, esnafın ve sanayicinin üretim yapabildiği; gençlerin istihdam edildiği bir yapının toplumsal güveni ve umudu güçlendireceğini ifade etti.

Sonuç olarak Köse, kısa vadeli dalgalanmalara odaklanmak yerine uzun vadeli, üretim ve istihdam odaklı politikalar ile gelir adaletini gözeten bir stratejinin benimsenmesini önerdi. Bu yaklaşımın hem ekonomik istikrarı hem de toplumun geniş kesimlerinin refahını artıracağını vurguladı.

DÜŞÜNCE ROTASI DERNEĞİ BAŞKANI FATİH KÖSE, TÜRKİYE'NİN EKONOMİK GELECEĞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNARAK, ÜRETİM, İSTİHDAM, YATIRIM VE GELİR DAĞILIMINDAKİ ADALETİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN TEMEL UNSURLARI OLDUĞUNU SÖYLEDİ. EKONOMİK BAŞARININ YALNIZCA BÜYÜME RAKAMLARIYLA ÖLÇÜLMEMESİ GEREKTİĞİNİ BELİRTEN KÖSE, VATANDAŞLARIN YAŞAM STANDARTLARININ YÜKSELTİLMESİNİN VE EKONOMİK REFAHIN TOPLUMUN BÜTÜN KESİMLERİNE ULAŞMASININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.