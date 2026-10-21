İyilik Var projesiyle Elazığ'da çocukların ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı

Elazığ Çocuk Evleri Sitesi'nde ağız ve diş sağlığı taraması gerçekleştirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen İyilik Var Gönüllülük Projesi kapsamında, Elazığ Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklara yönelik kapsamlı ağız ve diş sağlığı taramaları yapıldı. Tarama çalışması, çocukların mevcut sağlık durumlarının değerlendirilmesi ve ağız-diş sağlığına ilişkin ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla düzenlendi.

taramanın amacı:

Programın önceliği, devlet koruması altında bulunan çocukların ağız ve diş sağlığına ilişkin risklerin erken tespit edilmesi ve gerekli yönlendirmelerin yapılmasıydı. Taramalar, çocukların genel sağlık durumunu destekleyecek koruyucu ve bilgilendirici müdahalelerin planlanmasına zemin oluşturdu.

uygulama ve katılımcılar:

Tarama faaliyetleri, kurum içinde sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirildi ve muayene ile değerlendirme süreçleri kuruluş bünyesinde tamamlandı. Çalışma sırasında çocuklara ağız-diş hijyeni konusunda bilgilendirme yapıldı ve varsa takip gerektiren durumlar için gerekli yönlendirmeler planlandı. Proje kapsamında yürütülen bu tür taramalar, düzenli sağlık izlemine katkı sağlamak üzere devam edecek şekilde organize edildi.

ELAZIĞ’DA ÇOCUK EVLERİ SİTESİNDE KALAN ÇOCUKLARA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TARAMASI