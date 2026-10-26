Kurtuluş caddesi Antakya'nın tarihi dokusuyla yeniden canlanıyor

Antakya'nın tarihi merkezinde saha incelemesi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Tarihi Kent Merkezi Projesi kapsamında Antakya'daki Kurtuluş Caddesi çalışmalarını yerinde inceledi. İnceleme sırasında sahadaki uygulamalar, mevcut durum ve sonraki aşamalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmaların yerinde değerlendirilmesi:

Vali Masatlı, proje ekibiyle yürütülen çalışmaları detaylı şekilde gözden geçirdi ve uygulama planlarının, onarım ve düzenleme süreçlerinin koordinasyonunu değerlendirdi. Yetkililerden projenin ilerleyişi ile planlanan adımlar hakkında bilgiler alındı.

Tarihi dokunun korunması ve kent yaşamına dönüşü:

Masatlı, Kurtuluş Caddesi'nin Antakya'nın kültürel kimliğinde önemli bir yer tuttuğunu vurguladı. Caddenin özgün dokusunun korunarak kent yaşamına yeniden kazandırılmasının, tarihî merkezin canlanmasına ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayacağına dikkat çekti.

İncelemeler, koruma öncelikli uygulamalarla bölgenin hem yerel halkın kullanımına hem de ziyaretçilere daha canlı bir ortam sunmasının hedeflendiğini ortaya koydu.

HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI, ANTAKYA’DAKİ KURTULUŞ CADDESİ’NDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARI İNCELEDİ.