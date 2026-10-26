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Hatay'da yatırım projeleri yeniden inşa önceliğiyle değerlendirildi

Vali Mustafa Masatlı başkanlığında toplanan İl Koordinasyon Kurulu, Hatay’daki kamu yatırımları, projelerin durumu ve yeniden inşa koordinasyonunu değerlendirdi.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 08:55

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EDİTÖR: Serkan Varol

Hatay'da yatırım projeleri yeniden inşa önceliğiyle değerlendirildi

Vali Mustafa Masatlı başkanlığında 4. toplantı yapıldı:

Hatay İl Koordinasyon Kurulu'nun 2026 yılı 4. toplantısı, Vali Mustafa Masatlı başkanlığında yatırımcı kurum ve kuruluş temsilcileri ile kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda 2026 yılı 3. dönem rapor özeti değerlendirildi ve kent genelinde yürütülen kamu yatırımlarının mevcut durumu masaya yatırıldı.

Yürütülen projeler ve öncelikli alanlar:

Gündemde konut, sağlık, eğitim, ulaşım ve altyapı yatırımları ile sosyal donatı alanlarına ilişkin değerlendirmeler yer aldı. Ayrıca tarihi ve kültürel mirasın yeniden ihyası için yürütülen çalışmalara ilişkin sunumlar yapıldı. Yatırımcı kurum ve kuruluşların sunumları, projelerin ilerleyişine dair tespitlerin paylaşılmasına olanak sağladı.

Deprem sonrası yeniden inşa ve koordinasyon:

Toplantıda, 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay’da süregelen yeniden inşa çalışmalarında kurumlar arası iş birliği, kaynakların etkin kullanımı ve projelerin koordineli yürütülmesinin önemi vurgulandı. Kurumlar arası eşgüdüm gerektiren konular üzerinde duruldu ve uygulamadaki aksaklıkların giderilmesine yönelik görüş alışverişi gerçekleştirildi.

Program, yatırımcı kurum ve kuruluşların sunumlarıyla devam etti; toplantıda öne çıkan tartışmalar kaynak kullanımı ve koordinasyon ekseninde şekillendi.

HATAY İL KOORDİNASYON KURULU’NUN 2026 YILI 4. TOPLANTISI VALİ MUSTAFA MASATLI BAŞKANLIĞINDA...

HATAY İL KOORDİNASYON KURULU’NUN 2026 YILI 4. TOPLANTISI VALİ MUSTAFA MASATLI BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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