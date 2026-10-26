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Didim tarih ve tarımı buluşturan turizm vizyonunu dünyaya anlattı

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Dünya Kardeş Kentler ve Turizm Zirvesi'nde 3T modeliyle tarih, turizm ve tarımı entegre eden uluslararası vizyonunu paylaştı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 08:55

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Didim tarih ve tarımı buluşturan turizm vizyonunu dünyaya anlattı

Didim’in uluslararası vizyonu

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Dünya Kardeş Kentler ve Turizm Zirvesi'nde kentin uluslararası turizm hedeflerini anlattı. Zirve, Dünya Kardeş Kentler Turizm Forumu Genel Sekreteri ve Didim Fahri Hemşehrisi Hüseyin Baraner’in organizasyonunda düzenlendi; Almanya’nın Bingen am Rhein Büyükşehir Belediye Başkanı ve Dünya Kardeş Kentler Turizm Forumu Başkanı Thomas Feser de katılımcılar arasındaydı. Toplantıda kentler arası dostluğun geliştirilmesi, turizm hareketliliğinin artırılması ve ortak projelerle uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi ele alındı.

3T modeli:

Gençay, Didim’in turizm yaklaşımını 3T modeli ile özetledi: Tarih, Turizm ve Tarım. Miletos’tan Didyma’ya, Kutsal Yol’dan Apollon Tapınağı’na uzanan tarihî miras ile doğal güzelliklerin ve yerel ürünlerin birlikte öne çıkarılmasının kentin özgün kimliğini güçlendireceğini vurguladı. Yerel üretimin gastronomiyle, tarımın turizmle ve tarihî mirasın çağdaş kent yaşamıyla buluşmasının planlandığını belirtti.

ziyaretçi deneyimi ve kent yaşamı:

Gençay, turizmde ilerlemenin yalnızca ziyaretçi sayısı ile ölçülmemesi gerektiğini; kent sakinlerinin yaşam kalitesinin korunmasının, doğal ve tarihî değerlere sahip çıkılmasının ve yatırımların planlı yapılmasının önemine dikkat çekti. Konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Biz turizmin kentle birlikte gelişmesi gerektiğine inanıyoruz. Kamusal alanların niteliği, temizlik, ulaşım, çevre hizmetleri, sosyal ve kültürel yaşam; yalnızca kent sakinlerinin değil, Didim’i ziyaret edenlerin de memnuniyetini belirliyor. Önce o kentteki insanların yaşamaktan mutlu olduğu bir kent oluşturmak, ardından bu yaşam kalitesini ziyaretçilerimizle paylaşmak istiyoruz"

Zirve kapsamında kardeş kent ilişkileri, turizm hareketliliği, kültür-turizm entegrasyonu, gençlik ve yaşlılık değişim modelleri, 2027 Didim Almanca Konuşulan Ülkeler Tanıtım Stratejisi ve uluslararası medya iş birlikleri gibi başlıklar da gündeme geldi. Katılımcılar, deneyim paylaşımı ve ortak proje fırsatlarının değerlendirilmesinin öneminde mutabık kaldı.

Gençay, Didim’in tanıtımında kentin tarihinin, kültürünün, gastronomisinin, yerel üretiminin ve yaşam kültürünün birlikte anlatılması gerektiğini vurgulayıp; kent kimliğinin çok katmanlılığının uluslararası alanda daha görünür kılınmasının hedeflendiğini söyledi. Belediye, ziyaretçilerin Didim’le gerçek bir bağ kurmasını sağlayacak adımlar atmayı amaçlıyor.

BAŞKAN GENÇAY, DİDİM’İN TURİZM VİZYONUNU ANLATTI

BAŞKAN GENÇAY, DİDİM’İN TURİZM VİZYONUNU ANLATTI

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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