Sınırda teknoloji merakı: öğrenciler tasarlamaya başladı

etkinlik ziyaretleri:

Van Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ahmet Öztepe öncülüğünde düzenlenen çalışma kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Şube Müdürü Sibel Turan, Saray İlçe Millî Eğitim Müdürü Veysel Yorgun ve Şube Müdürü Abdullah Gezinci ile birlikte Çaybağı Ortaokulu, İmam Hatip Ortaokulu ve Zincirkıran İlkokulu ziyaret edilerek öğrencilerle bir araya gelindi.

yeni nesil deneyimler:

Millî teknoloji hamlesi vizyonuyla planlanan etkinliklerde öğrencilere VR gözlükler, mekanik düzenekler ve elektronik deney setleri ile uygulamalı atölye imkânı sağlandı. Van Teknokentin katkısıyla kurulan istasyonlarda gençler, yeni nesil teknolojileri yakından tanıma, deneme ve bilimsel yaklaşımı uygulama fırsatı buldu.

hedefler ve destek:

İl Müdürlüğünün açıklamasında, teknolojiyi yalnızca tüketen değil tasarlayan, üreten ve geliştiren bir nesil yetiştirmeye katkı sunmanın hedeflendiği vurgulandı. Etkinliklerin öğrencilerin merakını teşvik ederek bilimsel düşünme becerilerini güçlendirmeyi amaçladığı, destek veren mühendisler, Van Teknokent ve okul yönetimlerine teşekkür edildiği belirtildi.

VAN SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRÜ AHMET ÖZTEPE’NİN ÖNCÜLÜĞÜNDE, SARAY İLÇESİNDEKİ OKULLARDA EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELİNEREK BİLİM VE TEKNOLOJİ FARKINDALIK ETKİNLİKLERİ DÜZENLENDİ.