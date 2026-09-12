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Aliağa Petkimspor Ege Cup 2026'da Trabzonspor'u 91-73 mağlup etti

Aliağa Petkimspor, Ege Cup 2026'da Trabzonspor'u 91-73 yenerek turnuvadaki üçüncü maçında etkili hücum performansı ve dengeli skor dağılımı sergiledi.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 17:05

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Aliağa Petkimspor Ege Cup 2026'da Trabzonspor'u 91-73 mağlup etti

Aliağa Petkimspor Ege Cup 2026'da Trabzonspor'u 91-73 mağlup etti

Ege Cup 2026'nın üçüncü maçında Aliağa Petkimspor, Aliağa Belediyesi ENKA salonunda oynanan karşılaşmada Trabzonspor'u 91-73 ile geçti. Maçı yöneten hakemler Zafer Yılmaz, Önder Yılmaz ve Fatih Erdoğan oldu. İki takım da turnuvadaki yerini sağlamlaştırmak isteyen kadrolarla sahadaydı.

maç özeti:

Aliağa Petkimspor karşılaşmaya hızlı başladı ve ilk periyodu 27-18 önde kapattı. Devreye de 49-38 üstün giren ev sahibi, üçüncü periyotta da kontrolü bırakmayarak 68-60'lık skora ulaştı. Son periyotta açığı koruyan Aliağa, hücumda etkin dağılım ve savunmada isabetli zamanlamalarla farkı koruyarak maçı 91-73 kazanmayı başardı.

kilit oyuncular ve kadrolar:

Aliağa Petkimspor'da en skorer isimler Thomas (19), Abmas (15) ve Horton (14) oldu; Cook 5, Tibet Görener 8, Ozan Yılmaz 2, Uthoff 7, Thomas Akyazılı 3 ve Pasecniks 8 diğer katkıları verdi. Başantrenör Orhun Ene yönetimindeki ekip, topu iyi paylaştırıp çift haneli oyuncu katkılarıyla galibiyete ulaştı.

Trabzonspor cephesinde Manek 17 sayı ile öne çıkarken Caupain 10, Terry 13, Canaan 9, Tillman 8, Rıdvan Öncel 8, Yeboah 5 ve Yiğit Arslan 3 sayı kaydetti. Kadroda ayrıca Hammur, Tolga Geçim ve Yiğit Hamza Mestoğlu yer aldı. Başantrenör Selçuk Ernak yönetimindeki takım, skor üretiminde bazı isimlerden beklenen yardımı alamayınca geride kaldı.

Maçın istatistikleri ve çeyrek skorları şu şekildeydi: 1. Periyot 27-18, Devre 49-38, 3. Periyot 68-60. Aliağa Petkimspor, bu sonuçla turnuvadaki çıkışını sürdürdü ve sonraki maçlar için moral buldu.

EGE CUP 2026 TURNUVASININ 3. MAÇINDA ALİAĞA PETKİMSPOR, TRABZONSPOR’U 91-73 MAĞLUP ETTİ.

EGE CUP 2026 TURNUVASININ 3. MAÇINDA ALİAĞA PETKİMSPOR, TRABZONSPOR’U 91-73 MAĞLUP ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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