Erzincan'da sarp araziden 6 saatte kurtarılan büyükbaş hayvan

Kurtarma operasyonu tamamlandı

Erzincan’ın Üzümlü ilçesi Sarılar mevkisinde öğleden sonra bir büyükbaş hayvanın sarp yamaçtan yaklaşık 250 metrelik uçuruma yuvarlandığı yönünde ihbar geldi. Bölgeye yönlendirilen ekiplerin koordineli çalışması sonucu hayvan, uzun bir operasyonun ardından kurtarıldı.

İhbar ve müdahale:

Olay, saat 16.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine iletildi. İhbar üzerine ilk olarak Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi; müdahale kısa sürede organize edildi ve bölgeye ulaşan ekipler çalışmaya başladı.

Çalışmanın süreci ve sonucu:

İtfaiye ekiplerinin koordinasyonunda, AFAD ve jandarma personelinin de desteğiyle yürütülen çalışma yaklaşık 6 saat sürdü. Uçurumda mahsur kalan büyükbaş hayvan bulunduğu yerden canlı olarak çıkarıldı. Kurtarılan hayvan, gerekli işlemlerin ardından güvenli bölgeye ulaştırıldı ve teslim edilmek üzere sahibine yönlendirildi.

Operasyon, ekiplerin planlı ve özverili müdahalesiyle sonuçlandı; yetkililer olayla ilgili koordinasyon ve müdahale süreçlerinin yerinde yürütüldüğünü bildirdi.

ERZİNCAN’DA UÇURUMA YUVARLANAN BÜYÜKBAŞ HAYVAN KURTARILDI