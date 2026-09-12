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Kentsel dönüşüm kazısı Bahçelievler'de 5 katlı binanın istinat duvarını çöktürdü

Bahçelievler’de kentsel dönüşüm kazısı sırasında bitişikteki 5 katlı binanın istinat duvarı çöktü; merdivenler hasar gördü, yaralanma yok.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 16:52

GÜNCELLEME: 12 Eylül 2026 - 16:54

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kentsel dönüşüm kazısı Bahçelievler'de 5 katlı binanın istinat duvarını çöktürdü

Bahçelievler'de istinat duvarı çöktü

İstanbul Bahçelievler'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yapılan temel kazma işlemleri sırasında bitişikteki bir apartmanın istinat duvarı çökerek yapıda hasara yol açtı. Olayda ölen veya yaralanan olmadığı, bina sakinlerinin durumunun kontrol altında olduğu belirtildi.

Olayın seyri:

Olay, saat 13.00 sıralarında Bahçelievler Merkez Mahallesi Erde Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılan bir binanın temel kazma aşamasında gerçekleşen hareketlilik, bitişikteki 5 katlı apartmanın istinat duvarının çökmesine ve merdivenlerde hasar oluşmasına neden oldu.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Öncelikle bina sakinleri ve çevre güvenliği sağlanarak binaya giriş çıkışlar güvenlik gerekçesiyle bir süreliğine kapatıldı. Yapılan inceleme ve güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından giriş çıkışlar kontrollü olarak yeniden sağlanırken, yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI NEDENİYLE YAPILAN TEMEL KAZMA ÇALIŞMALARI...

İSTANBUL BAHÇELİEVLER’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI NEDENİYLE YAPILAN TEMEL KAZMA ÇALIŞMALARI SIRASINDA YAN TARAFTAKİ 5 KATLI BİR BİNANIN İSTİNAT DUVARI ÇÖKERKEN, MERDİVENLERİ DE HASAR GÖRDÜ. OLAYDA ÖLEN VE YARALANAN OLMAZKEN BİNAYA GİRİŞ ÇIKIŞLARIN KONTROLLÜ OLARAK SAĞLANDIĞI ÖĞRENİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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