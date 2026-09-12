Yüksekova şehidi gözyaşları ve dualarla uğurlandı

Tören ve ulaşım:

İğdır’ın Aralık ilçesinde devriye görevi sırasında, Şehit Bülent Aydın Karakolu bölgesinde meydana gelen kazada askeri aracın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu Sözleşmeli Er Ziyar Koparan şehit oldu; kazada iki asker de yaralandı. Şehidin naaşı için Iğdır 5’inci Hudut Tugay Komutanlığı’nda askeri tören yapıldı.

Törenin ardından şehidin naaşı hava yoluyla önce Vana, buradan da askeri helikopterle memleketi Yüksekova ilçesine getirildi. Geliş sonrası cenaze, Yeni Mahalle’deki baba evinin önüne götürülerek yakınlarından helallik alındı.

Cenaze namazı ve defnedilme:

Helallik işlemlerinin ardından şehidin cenazesi, ilçedeki Mustafa Zeydan Camisine nakledildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Koparan, Akalın Mahallesindeki mezarlıkta toprağa verildi.

Tören sırasında duygusal anlar yaşanırken, törene Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür, 7. Hudut Komutanı Ali Sığırtmaç, kurum amirleri, muhtarlar, askeri ve polis erkanı ile çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, şehit için çift başlı uzun süre dua etti ve ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.

Olayda yaralanan iki askerin tedavilerine ilişkin bilgiler yetkililerce takip edilirken, Yüksekova halkı törende birleşerek şehide son görevini yerine getirdi.

Yüksekova şehidi gözyaşları son yolculuğuna uğurlandı