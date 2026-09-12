Tarladaki örtü yangını cide'de ahırı kullanılamaz hale getirdi

olay yeri ve gelişimi:
Kastamonu'nun Cide ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Beklioğlu Sokak üzerinde, sokak kenarındaki tarlada başlayan örtü yangını kısa sürede büyüdü. Alevler tarlanın bitişiğinde bulunan ahıra sıçrayarak yangının boyutunu artırdı.
müdahale ve söndürme çalışmaları:
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
hasar tespiti ve soruşturma:
Yangın sonucu ahır kullanılamaz hale geldi. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
KASTAMONU’NUN CİDE İLÇESİNDE TARLADA ÇIKAN ANIZ YANGINI AHIRA SIÇRADI. İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALE ETTİĞİ YANGINDA AHIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ.
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