Alkollü sürücü polise direnip gazeteciye tükürdü, tutuklandı

Olayın ayrıntıları:

Dün gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesinde gerçekleşen olayda, iddialara göre Büşra A. yönetimindeki otomobil ters şeritte ilerledi. Polis ekipleri aracı durdurduktan sonra sürücünün alkolün etkisi altında olduğu ve müdahaleye karşı koyduğu bildirildi. Çıkan arbedede görevini yapan bir basın mensubuna tükrediği belirtildi.

Karakol işlemleri ve adliyeye sevk:

Olayın ardından alkollü kadın sürücü Büşra A. ile yanında bulunan erkek arkadaşı H.A. karakola götürüldü. Her iki şüpheli hakkında karakoldaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adli işlem başlatıldı ve adliyeye sevk edildiler.

Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Büşra A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli H.A. ise serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Polise direnen, gazeteciye tüküren alkollü kadın tutuklandı