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BŞEÜ'de sosyal transkriptle öğrenci kazanımları resmî belgeye dönüşecek

BŞEÜ, 2026-2027'den itibaren Sosyal Transkript Sistemi ile öğrencilerin ders dışı etkinliklerini resmi ve doğrulanabilir belgeye dönüştürecek.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 09:53

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

BŞEÜ'de sosyal transkriptle öğrenci kazanımları resmî belgeye dönüşecek

Sistem neyi kapsıyor ve nasıl uygulanacak:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) öğrencilerin akademik dışındaki tüm kazanımlarını kayıt altına almak amacıyla Sosyal Transkript Sistemini hayata geçiriyor. Uygulama, 2026-2027 eğitim-öğretim yılından itibaren aktif tüm öğrenciler için geçerli olacak ve bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ile sosyal alanlardaki faaliyetleri resmî belgeye dönüştürecek.

Sistem öğrencilerin staj, iş başvuruları, akademik ve sektörel değerlendirmelerde kullanabilecekleri doğrulanabilir bir belge sunmayı hedefliyor. Üniversite bünyesinde veya kamu kurumları, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde yürütülen, belgelendirilebilir faaliyetler sisteme dahil edilecek.

Kategoriler ve başvuru süreci:

Sosyal Transkript Sistemi 9 ana kategoriden oluşuyor: öğrenci toplulukları ve temsilcilikleri; proje ve araştırma faaliyetleri; bilimsel toplantılar ve akademik etkinlikler; kültür-sanat ve spor faaliyetleri; sertifikalı eğitimler; çevresel ve sosyal sorumluluk çalışmaları; ödül ve başarılar; girişimcilik ve yenilikçilik; kariyer ve mesleki gelişim. Öğrenciler katıldıkları faaliyetlere ilişkin kanıtlayıcı belgeleri elektronik ortamda sisteme yükleyebilecek.

Her bölümde oluşturulan Sosyal Transkript Değerlendirme Komisyonları başvuruları inceleyip onay verecek. Kabul edilen faaliyetler, ilgili kategoriler altında kronolojik sıra ile sosyal transkript belgesine işlendiği için öğrencilerin zaman içindeki gelişimi görünür hale gelecek.

Belge özellikleri ve kabul şartları:

Üniversite, transkript belgelerinde kurumun logosunu ve doğrulama amacıyla kullanılacak QR kodunu bulunduracak. Lisans öğrencilerinin en az 10, ön lisans ve lisansüstü öğrencilerinin ise en az 5 faaliyeti ilgili komisyonlar tarafından onaylandığında sosyal transkript belgesi oluşturulabilecek.

Öğrenciler belgelerini elektronik ortamda oluşturup indirebilecek veya ilgili birimlerin öğrenci işleri aracılığıyla talep edebilecek. Bu düzenleme, öğrencilerin üniversite hayatı boyunca üstlendikleri görevleri ve katıldıkları etkinlikleri resmi kayıtlarla destekleyerek kariyer süreçlerinde yetkinliklerini daha net göstermelerini sağlayacak.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, uygulamanın amaçlarını açıklarken öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal alanlarda edindikleri deneyimleri görünür kılmayı, kariyer süreçlerinde yetkinliklerini güçlendirmeyi ve toplumsal sorumluluk bilinci kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

BŞEÜ’DE ÖĞRENCİLERİN DERS DIŞI BAŞARILARI DA BELGELENECEK BŞEÜ REKTÖRÜ PROF. DR. ZAFER ASIM...

BŞEÜ’DE ÖĞRENCİLERİN DERS DIŞI BAŞARILARI DA BELGELENECEK BŞEÜ REKTÖRÜ PROF. DR. ZAFER ASIM KAPLANCIKLI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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