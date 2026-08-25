İzmir kıyılarında iki ayrı operasyon: 44 düzensiz göçmen yakalandı

Operasyonlar ve müdahale:

İzmir’in Foça ve Menderes ilçelerinde Sahil Güvenlik ekiplerince peş peşe gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, aralarında çocukların da bulunduğu düzensiz göçmen grupları yakalandı. İlk müdahale 23 Ağustos günü saat 06.10 sıralarında Foça açıklarında yapıldı. İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne gelen bilgi üzerine harekete geçen ekipler, hareket halindeki fiber karinalı lastik botu durdurdu. Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı DENİZ-357 ve Sahil Güvenlik Botu KB-117 tarafından yapılan müdahalede bot içerisindeki 1’i çocuk 24 düzensiz göçmen yakalandı.

İkinci tespit ve müdahale:

Bu operasyondan kısa süre sonra, saat 06.45 sıralarında Menderes açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı DENİZ-356, lastik bot içerisinde bir başka düzensiz göçmen grubu tespit etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu KB-89 tarafından durdurulan hareket halindeki fiber karinalı lastik bot içerisindeki 2’si çocuk 20 düzensiz göçmen daha yakalandı.

Yakalananların uyruk dağılımı ve teslim:

Operasyonlarda yakalanan toplam 44 düzensiz göçmenden uyruk dağılımı şöyle: 21 Afganistan, 7 Filistin, 6 Suriye, 2 İran, 5 Senegal, 3 Kongo. Yakalananlar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

21 AFGANİSTAN, 7 FİLİSTİN, 6 SURİYE, 2 İRAN, 5 SENEGAL, 3 KONGO ASILLI TOPLAM 44 DÜZENSİZ GÖÇMEN YASA DIŞI YOLLARLA YURT DIŞINA ÇIKMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI.