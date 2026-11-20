konser etkinliği:

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, Malatya Büyükşehir Belediyesi, İnönü Üniversitesi ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi iş birliği ile "Ahmet Kaya Şarkıları Konseri" programı gerçekleştirildi. Programa; İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sağlam, Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Çelik, Turgut Özal Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersan Çiftçi, Malatya Musiki Cemiyeti Başkanı Mehmet Tunç Yıldırım ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

repertuar ve katılımcılar:

Konserde, üniversitenin akademisyen ve öğrencilerinden oluşan ekip, Ahmet Kaya'nın hafızalara kazınan eserlerini seslendirdi. Programda orkestranın şefliğini İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Zeki Giray üstlendi; sunuculuğu ise İzzettin Akpolat yaptı. Sahnede seslendirilen parçalar arasında "Hani Benim Gençliğim Nerede", "Ayrılığın Hediyesi", "Hep Sonradan", "Korkarım", "Acılara Tutunmak", "Yakamoz", "Arka Mahalle", "Giderim", "Ağladıkça", "Şafak Türküsü", "Kum Gibi" ve "Nereden Bileceksiniz" gibi sevilen eserler yer aldı.

dinleyici ve kapanış:

Zengin orkestra kadrosunun eşlik ettiği konserde, Ahmet Kaya'nın kendine özgü yorumuyla geniş kitlelere ulaşan şarkılar dinleyiciden yoğun ilgi gördü ve katılımcılar şarkılara eşlik ederek müzik dolu bir akşam yaşadı. Konserin sonunda katkılarından dolayı Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat tarafından Prof. Dr. Ersan Çiftçi, Dr. Mehmet Zeki Giray ve Mehmet Tunç Yıldırım'a çiçek takdim edildi; protokol üyeleri ise orkestra üyelerine karanfil verdi.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİNDE DÜZENLENEN KONSERDE, ÜNİVERSİTENİN AKADEMİSYEN VE ÖĞRENCİLERİ AHMET KAYA’NIN HAFIZALARA KAZINAN ESERLERİNİ SESLENDİRDİ.