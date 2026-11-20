Rize'de örnek çift hikayesi:

Rize'de 2024 yılında çocukluk mesleği oto tamirciliğinde kendi iş yerini açan Cengiz Baltacı, çırak bulmakta zorlanınca beklenmedik bir çözümle karşılaştı: eşi Fatma Yıldırım Baltacı "Ben sana eşlik ederim" diyerek işe başladı. Başlangıçta işin ağır ve riskli olduğu gerekçesiyle tereddüt yaşayan Cengiz ustanın önyargılarına rağmen, Fatma Hanımın azmi ve öğrenme isteği kısa sürede fikri değiştirdi.

Başlangıçtaki öğrenme süreci:

İlk günlerde lokma, alyan ve yıldız anahtar gibi temel aletleri bile tanımayan Fatma Yıldırım Baltacı, takım sandığından tek tek aletleri öğrenerek işe başladı. Cengiz ustanın yönlendirmeleriyle ve pratikle ilerleyen süreçte, Fatma Hanım tornavida, pense gibi aletleri uzatmanın ötesine geçti; zamanla disk ve balata değişimi, motor kapağı sökme gibi uygulamalarda da görev almaya başladı. İki yıl sonunda hem tamir işleri hem de dükkanın yedek parça hesaplarını yönetir hale gelmesi, çiftin birlikte çalışmasının somut bir sonucu oldu.

Dükkan atmosferinde değişim ve müşteri güveni:

Sanayiye gelen kadın müşterilerin ruh halinin değiştiğini vurgulayan çift, dükkanın daha sıcak ve ailevi bir ortama dönüştüğünü söylüyor. Fatma Hanım, kadın müşterilerin kendisiyle daha rahat iletişim kurduğunu, araç teslimi konusunda güvende hissettiklerini belirtiyor. Bu dönüşüm, sadece müşteri portföyünde değil, komşu esnaf ve müşterilerin yaklaşımında da kendini gösterdi; gelen müşteriler artık dükkanlarında bir "bayan usta" olduğunu bilerek tercihlerini yapıyorlar.

"Bir bayana 'zor' kavramı yok; 'istiyorum, yapabilirim' kavramı olmalı" sözleriyle Fatma Yıldırım Baltacı, önce aletleri tanıma aşamasından disk-balata değişimine kadar uzanan sürecini özetliyor. Cengiz Baltacı da başlangıçtaki ön yargılarını açıkça kabul ederek eşinin hem bakım-tamir işlerinde hem de hesap işlerinde büyük katkı sağladığını söylüyor.

Çift, dükkanı yalnızca bir tamir atölyesi olmaktan çıkarıp komşuların ve müşterilerin çayını içtiği, yemeklerin düzenlendiği bir ortam haline getirdi. Bu yaklaşım, sanayideki geleneksel algıları kırarken aynı zamanda müşteri memnuniyetini artırdı. Cengiz Baltacı, eşinin yeteneğini fark ettikçe onun işin inceliklerini öğrenmesini sağladığını ve sonuçtan memnun olduğunu belirtiyor.

Bugün Rize'deki bu atölye, hem teknik hizmet hem de müşteri güveni açısından örnek olarak gösteriliyor. Çiftin omuz omuza çalışması, sanayideki cinsiyet temelli kalıp yargıların aşılabileceğine dair somut bir örnek sunuyor: hem iş bölümü hem de iş yerinin atmosferi değişti; kadın müşteriler daha rahat, erkek müşteriler merak ve saygıyla yaklaşıyor.

Sonuç olarak, Cengiz ve Fatma Baltacı'nın hikayesi, çırak eksikliğinin yaratıcı bir ortaklığa dönüşebileceğini ve emekle öğrenmenin, cinsiyet ön yargılarını nasıl aşabildiğini gösteriyor. Dükkan, çiftin omuz omuza emeği sayesinde hem teknik açıdan hem de sosyal açıdan bölge için dikkat çeken bir merkez oldu.

FATMA YILDIRIM BALTACI