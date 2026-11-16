İzmir Kosova'yla yatırım ve kültür ekseninde buluşuyor

İzmir kosova günlerine ev sahipliği yapacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kosova Rumeli Kültür Sanat ve Turizm Derneği iş birliğiyle 20-21 Kasım 2026 tarihlerinde Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenecek "İzmir’de Kosova Günleri" ve "İzmir-Kosova Ticaret ve Yatırım Köprüsü Forumu"na ev sahipliği yapacak. Etkinlikler, siyaset, diplomasi, yerel yönetim ve iş dünyasından temsilcileri bir araya getirerek iki ülke arasındaki tarihî ve ekonomik bağları kuvvetlendirmeyi hedefliyor.

üst düzey heyet ve temaslar:

Programa katılacak üst düzey Kosova heyeti arasında Kosova Başbakan Yardımcısı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka, Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Kosova Sanayi, Girişimcilik, Ticaret ve İnovasyon Bakan Yardımcısı Jeton Mehmeti ile Kosova Ticaret Odası Başkanı Lulzim Rafuna bulunuyor. Heyet, İzmir temasları kapsamında farklı kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yapacak; ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel iş birliği olanakları da değerlendirilecek.

izmir ve kosova arasında yeni ticari bağlantılar:

İzmir-Kosova Ticaret ve Yatırım Köprüsü Forumu 20 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek; forum, Kosova’nın ticari temsilcileri ile İzmir iş dünyasını bir araya getirerek yatırım fırsatları, teşvik mekanizmaları, öncelikli sektörler ve lojistik altyapı gibi konuları masaya yatıracak. Forum kapsamında yapılacak sunumlarda Kosova’nın ekonomik yapısı, sanayi potansiyeli ve ihracat kapasitesi hakkında bilgiler paylaşılacak. Ayrıca heyetler, İzmir Ticaret Odası’nda yapılacak ikili görüşmelerle somut iş bağlantıları kurma şansı bulacaklar.

kentler deneyimlerini ve kültürünü paylaşacak:

Programın ikinci günü, 21 Kasım Cumartesi kültür ve sanat etkinliklerine ayrıldı. Tarihi Havagazı Fabrikası bahçesinde kurulacak tanıtım stantlarında Kosova’nın şehirleri ve kültürel zenginlikleri tanıtılacak; Kosova ve İzmir mutfaklarından lezzetler ziyaretçilere sunulacak. Cumartesi akşamı düzenlenecek halk oyunları gösterileri ve konserlerde İzmirli ve Kosovalı sanatçılar aynı sahneyi paylaşacak, etkinlikler tüm İzmirlilere açık olacak.

Belediyenin ev sahipliğinde düzenlenen bu iki günlük program, ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesinin yanı sıra kültürel yakınlaşma ve yerel yönetimler arası deneyim paylaşımı için de bir zemin oluşturmayı amaçlıyor.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 20-21 KASIM'DA KOSOVA GÜNLERİ VE İZMİR-KOSOVA TİCARET VE YATIRIM KÖPRÜSÜ FORUMU'NA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK.