İzmir kültür yolu festivalinde ortak sorumluluk vurgusu: Kültür Sanat Fabrikası sahnede

ziyaret edilen sergiler ve program:

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile birlikte İzmir Kültür Sanat Fabrikası’nda düzenlenen sergileri gezdi. Ziyarette incelenen sergiler arasında Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri, Yaşayan Miras İzmir, ASELSAN: İleri Dönüşen Bir Gelecek Vizyonu, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam ve Sır resim sergileri yer aldı.

Programın sergi turlarını takiben İzmir Kültür Sanat Fabrikası’nın açık alanında basın mensuplarıyla bir araya gelen İnan, festival kapsamında yapılan etkinlikleri ve kentin kültür-sanat dinamiklerine sağlanan katkıları değerlendirdi.

festivalin kent yaşamına etkileri:

İnan, Kültür Yolu Festivali’nin dördüncü kez düzenlendiğini hatırlatarak etkinliğin kentte her yıl artan bir ilgiyle karşılandığını belirtti. Festivalin gençlerden esnafa, farklı toplumsal dinamiklerden sanatseverlere kadar geniş bir kesim tarafından sahiplenildiğini ifade etti. Konserlerden sergilere, kültürel faaliyetlerden çeşitli organizasyonlara kadar kapsamlı bir program yürütüldüğünü; özellikle konserlere gösterilen ilginin yüksek olduğunu kaydetti.

Festivalin, şehir içi sosyal hayatı canlandırma ve hemşehrileri bir araya getirme işlevine dikkat çeken İnan, etkinliklerin kurumlar arası iş birliğiyle daha güçlü hale geldiğini söyledi.

Kültür Sanat Fabrikası'nın rolü ve davet:

İzmir Kültür Sanat Fabrikası’nın şehrin kültürel altyapısına katkısına değinen İnan, eserin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın talimatları ve Kültür ve Turizm Bakanlığı nın girişimleriyle kazandırıldığını hatırlattı. Fabrikanın bugüne kadar yaklaşık 2 milyon ziyaretçi ağırladığını belirterek mekanın kentteki kültür ve sanat faaliyetlerinin merkezi olmaya devam edeceğini vurguladı.

Açıklamasının sonunda İnan, İzmir halkını festival programına katılmaya çağırdı ve etkinliklerin 9 gün boyunca süreceğini hatırlattı. Sergi ziyaretleri ile basın bilgilendirmesinin ardından program sona erdi.

İZMİR MİLLETVEKİLİ EYYÜP KADİR İNAN, İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI CEMİL TUGAY İLE BİRLİKTE İZMİR KÜLTÜR SANAT FABRİKASI'NDA DÜZENLENEN SERGİLERİ ZİYARET ETTİ.