Kızılören'de tulum peyniri ritüeli: mağaralardan 10 ton bereket çıktı

etkinliğin özeti:

Konya'nın Meram ilçesine bağlı Kızılören Mahallesinde yüzyıllardır sürdürülen "İnden Peynir Çıkarma" geleneği bu yıl da Meram Belediyesi öncülüğünde ve Kızılören Eğitim Kültür, Dayanışma ve Hayır Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirildi. Etkinlikte, aylar boyunca Yılanmış Mağaralarında doğal ortamda olgunlaştırılan tulum peynirleri gün yüzüne çıkarıldı. Organizasyona Kızılören ve çevre mahallelerin yanı sıra Konya merkezinden de çok sayıda vatandaş katıldı; program renkli görüntülere sahne oldu.

asırlık geleneğin işleyişi:

Kızılören'de yaz aylarında mağaralara bırakılan tulum peynirleri, soğuk ve sabit nem koşullarında aylar süren doğal bir olgunlaşma süreci geçiriyor. Bu yöntem hem ailelerin kışlık ihtiyacını karşılarken hem de üreticilere ekonomik katkı sağlıyor. Etkinlik kapsamında yaklaşık 400 aileye ait ve toplamda 10 ton civarında tulum peyniri mağaralardan çıkarıldı; böylece mahalle halkının üretim kültürü ve dayanışma ruhu yeniden görünür hâle getirildi.

sözler, katılımcılar ve tören:

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bu yıl yaklaşık 400 ailemizin, toplamda 10 ton civarında peyniri mağaralardan çıkarılıyor. İnsanlarımız kış boyunca tüketecekleri peynirleri burada olgunlaştırıyor, bir kısmını da satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Meram Belediyesi olarak önceliğimiz, Meram’ın yaşam kültürünü korumak ve gelecek nesillere aktarmak. Bu geleneği bugüne kadar yaşatan Kızılörenli hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ise şu ifadeleri kullandı: "Bu etkinlik sayesinde daha önce Konya genelinde yeterince bilinmeyen güzel bir geleneği hep birlikte yaşıyoruz. Bu yıl bereketli bir dönem geçirdik. Rabbimize hamdolsun. Yüzyıllardır devam eden bu geleneğin önümüzdeki yıllarda da sağlık ve huzur içerisinde sürmesini diliyorum. Hayırlı ve bereketli olsun".

Programa ayrıca AK Parti Konya milletvekilleri Mehmet Baykan ve Latif Selvi, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Fidan, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Emre Salur, Meram İlçe Müftüsü Cahit Küçükyıldız, AK Parti Meram İlçe Kadın Başkanı Serpil Yurdaışık, AK Parti Meram İlçe Gençlik Kolları Başkanı Abdullah Çimen, Avrupa Taekwondo Birliği Asbaşkanı Metin Şahin, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar mağara yolunda uzun kuyruklar oluşturdu ve etkinlik boyunca renkli görüntüler kaydedildi.

dua, teslimat ve paylaşım:

Konuşmaların ardından Kur’an-ı Kerim okundu ve edilen bereket dualarıyla mağaralarda olgunlaşan tulum peynirleri çıkarılarak sahiplerine teslim edildi. Meram Belediyesi tarafından mağaralara bırakılan peynirler de etkinliğe katılan vatandaşlara ikram edildi. Etkinlik, Kızılören'in köklü üretim kültürünün korunması, toplumsal dayanışmanın pekiştirilmesi ve yerel ekonomiye doğrudan katkı sağlanması açısından sembolik bir buluşma olarak kayda geçti.

MERAM’IN KIZILÖREN MAHALLESİ’NDE YÜZYILLARDIR YAŞATILAN ‘İNDEN PEYNİR ÇIKARMA’ GELENEĞİ, BU YIL DA YOĞUN KATILIM VE BÜYÜK BİR COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. KONYA’NIN MERKEZ MERAM İLÇE BELEDİYESİ’NİN ÖNCÜLÜĞÜNDE DÜZENLENEN ETKİNLİKTE, YAKLAŞIK 400 AİLEYE AİT 10 TON CİVARINDAKİ TULUM PEYNİRİ MAĞARALARDAN ÇIKARILIRKEN, KIZILÖREN’İN KADİM KÜLTÜRÜ, BEREKETİ VE DAYANIŞMA RUHU BİR KEZ DAHA HAYAT BULDU. KONYA MERKEZDEN VE ÇEVRE MAHALLELERDEN GELEN VATANDAŞLARIN YOĞUN İLGİ GÖSTERDİĞİ ETKİNLİK, RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU.