Uçarsu göleti: Trabzon'un su güvenliğine ve turizmine yeni soluk

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Akçaabat ilçesindeki yapımı süren Uçarsu Göletinde incelemelerde bulundu. Çalışmaları yerinde takip eden ekipte Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, DSİ 22. Bölge Müdürü Fatih Kişi, DSİ Barajlar, HES Dairesi Başkanı İsmail Karabulut, DSİ Jeoteknik Hizmetler Dairesi Başkanı Ayhan Koçbay ve AK Parti Akçaabat İlçe Başkanı Muhammet Ali Yılmaz da yer aldı.

Projenin su arzına katkısı:

Başkan Genç, bölgede geçmişten gelen su sıkıntılarına dikkat çekerek Uçarsu Göleti’nin yapım hızının artırılması için yoğun çaba gösterdiklerini belirtti. Geçmişte tankerlerle sağlanan su temininin, benzer riskler oluştuğunda artık bu kaynaktan karşılanabileceğini vurguladı. Genç, Trabzon’un bugün su stresi yaşayan iller arasında olduğunu ifade ederek projenin şehrin içme suyu ihtiyacı açısından önemine işaret etti. Projenin boyutunu küçümsemeden ’mini gölet’ tanımını kullanan Genç, bunun aslında mini bir baraj niteliğinde olduğuna ve şehre önemli bir hizmet sunacağına dikkat çekti.

Turizm ve ulaşım açısından beklentiler:

Uçarsu Göleti’nin sadece su temini değil, bölgenin turizm potansiyeline katkı sağlayacak bir yatırım olduğuna dikkat çekildi. Göletin aşağısında bulunan Uçarsu Şelalesi ile birlikte oluşturulacak yeni su ve seyir alanlarının ziyaretçi çekmesi bekleniyor. Bölgenin doğal güzelliği, menba tarafından farklı açıların sunulması ve gölet çevresinde planlanan düzenlemelerle birlikte buranın önemli bir destinasyona dönüşeceği öngörülüyor. Ayrıca göletin, Büyükoba-Kayabaşı güzergahının devamında önemli bir ulaşım ve turizm hattı üzerinde yer alması yatırımın önemini artırıyor.

İnşaat takvimi ve kapasite hedefleri:

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ise göletin özellikle yaz aylarında Trabzon’daki içme suyu ihtiyacına büyük katkı sağlayacağını belirtti. Balta, gövde inşaatının bu yıl sonuna kadar, kış şartları başlamadan tamamlanmasının hedeflendiğini ve ardından önümüzdeki yıl su tutularak projenin açılışının planlandığını söyledi. Projenin teknik ve kullanım boyutuna dair verilen bilgiye göre gölet, yaklaşık 135 dönümlük bir su yüzeyine sahip olacak ve mansabından Uçarsu Şelalesine ulaşımı sağlayacak yeni bir yol planlanıyor. Bu yol, ziyaretçilere şelaleyi menba tarafından görme imkânı sağlayacak şekilde düzenlenecek.

Yetkililer, göletin tamamlanmasının yalnızca içme suyu arzı açısından değil, bölgenin ekonomik ve turistik çekiciliğinin artması bakımından da önemli bir kazanım olacağını belirtiyor. İncelemeler sırasında emeği geçen kurumlara ve yerel yöneticilere teşekkür edildi; proje takvimi ve uygulama detayları yakın takiple sürdürülmeye devam edilecek.

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET METİN GENÇ, DSİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET AKİF BALTA İLE BİRLİKTE YAPIMI DEVAM EDEN AKÇAABAT İLÇESİNDEKİ UÇARSU GÖLETİ’NDE İNCELEMELERDE BULUNDU.