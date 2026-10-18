Rektör Gümüşsoy'dan Adıgüzel'e dostluk ve iş birliği ziyareti

Rektör Gümüşsoy'dan Adıgüzel'e iadei ziyaret

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'i rektörlük makamında ziyaret etti.

Ziyarette Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Erdemir ile ESOGÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir ve Prof. Dr. Şerife Yücesoy Özkan hazır bulundu.

Görüşmede ele alınan başlıklar:

Taraflar, karşılıklı ziyaretlerin ve kurumsal iletişimin yükseköğretim kurumları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesindeki önemine dikkat çekti. Üniversiteler arasındaki ilişkiler ve yükseköğretim alanındaki iş birliği imkanları üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca üniversitelerin eğitim, araştırma ve toplumsal katkı alanlarında yürüttükleri çalışmalar ile akademik birikim ve deneyim paylaşımının geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Ziyaretin değerlendirilmesi ve sonuç:

Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Prof. Dr. Emine Gümüşsoy'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederken, Prof. Dr. Gümüşsoy da misafirperverliği dolayısıyla Rektör Adıgüzel'e teşekkür etti. Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi.

Taraflar, ilerleyen dönemde iletişimi sürdürme ve somut iş birliği adımları atma konusunda mutabık kaldı.

ESOGÜ REKTÖRÜ PROF. DR. EMİNE GÜMÜŞSOY, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. YUSUF ADIGÜZEL'E İADEİZİYARETTE BULUNDU