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İzmir'de iki ilçede geniş çaplı uyuşturucu operasyonu

İzmir polisinin Ödemiş ve Buca operasyonlarında 7 kilo 671 gram esrar, 5 kök hint keneviri ve 62 bin 384 uyuşturucu hap ele geçirildi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 17:32

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İzmir'de iki ilçede geniş çaplı uyuşturucu operasyonu

İzmir'de iki ilçede gerçekleştirilen operasyonun ayrıntıları

İzmir Emniyeti ekipleri, Ödemiş ve Buca ilçelerinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu ve üretime yönelik materyal ele geçirdi. İlçe polis teşkilatlarının koordinasyonuyla yürütülen çalışmalarda, hem satış hem de imalat şüphesiyle adres aramaları yapıldı.

Ödemiş'teki operasyon:

Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen baskınlarda adreslerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 7 kilo 671 gram esrar, 5 kök Hint keneviri ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelinin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Buca'da büyük miktarda hap ele geçirildi:

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Ufuk Mahallesi'nde düzenlediği çalışmada V.O. isimli şüpheli yakalandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda 62 bin 384 adet uyuşturucu nitelikli hap bulundu. Gözaltına alınan V.O., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.

Her iki ilçedeki operasyonlar, emniyet birimlerinin uyuşturucu ticaretine karşı yürüttüğü çalışmanın parçası olarak değerlendirildi. Ele geçirilen maddelerin miktarı ve türü, soruşturmaların boyutuna ilişkin emniyet yetkilileri tarafından adli sürecin ilerlemesiyle netlik kazanacak.

İZMİR&#039;İN ÖDEMİŞ VE BUCA İLÇELERİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN UYUŞTURUCU TİCARETİNE YÖNELİK...

İZMİR'İN ÖDEMİŞ VE BUCA İLÇELERİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN UYUŞTURUCU TİCARETİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 7 KİLO 671 GRAM ESRAR, 5 KÖK HİNT KENEVİRİ VE 62 BİN 384 ADET UYUŞTURUCU NİTELİKLİ HAP ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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