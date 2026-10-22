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İç sahada ivme arayışı: Rizespor derbide dönüş peşinde

Recep Uçar, pazartesi Trabzonspor maçında sahasında iyi sonuçların fitilini ateşleyip taraftarları mutlu etmek için elinden geleni yapacaklarını söyledi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 18:26

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

İç sahada ivme arayışı: Rizespor derbide dönüş peşinde

İç sahada ivme arayışı: Rizespor derbide dönüş peşinde

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında pazartesi günü sahalarında oynayacakları Trabzonspor karşılaşmasına ilişkin beklentilerini ve hazırlık sürecini anlattı. Stat antrenmanı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uçar, ekibiyle birlikte iç sahada artık iyi sonuçların başlangıcını yapmak istediklerini vurguladı.

maça hazırlık ve hedefler:

Uçar, bu sezon evlerinde oynayacakları dördüncü maç olduğuna dikkat çekerek hafta başından beri komşu şehir Trabzonspor maçına hazırlandıklarını söyledi. Lig genelinde ve özellikle iç sahada ortaya koydukları oyunların performans olarak ümit verici olduğunu, ancak final noktalarındaki basit hatalar ve istenilen seviyede sonuçlandırma yapılamamasının puan kayıplarına neden olduğunu ifade etti.

Teknik direktör, pazartesi günkü karşılaşmayı bir fırsat olarak gördüklerini belirterek, "ekibimle ve oyuncularımla beraber elimizden gelenin en iyisini yapıp pazartesi günü artık iç sahada bundan sonra alacağımız iyi sonuçların başlangıcını yapmak, fitilini ateşlemek istiyoruz" dedi.

rakip analiz ve takım durumu:

Rakip Trabzonspor’un son dönemde formda olduğunu söyleyen Uçar, Thomas Reis yönetimindeki takımın iç saha galibiyetleri, gol yemeden kazanma performansı ve Salah başta olmak üzere bireysel kaliteye sahip oyuncularıyla hem set hücumlarında hem geçiş hücumlarında etkili olduğunu kaydetti. Bu güçlü rakibe karşılık Rizespor’un cevap vermesinin yolunun ise iyi bir takım oyunu olduğunun altını çizdi.

Uçar, son haftalara bakıldığında Trabzonspor’un özgüvenli geleceğini, kendilerinin ise saha mücadelesinin yüksek olacağını ifade etti. Ayrıca ligde oynadıkları 8 maçta oyun anlamında kaybetmediklerini düşündüklerini, ancak birçok istatistik ve oyun göstergesinin puana yeterince yansımadığını belirtti.

taraftar desteği ve beklentiler:

Teknik adam, pazartesi günü stadyumu dolduracak taraftarların takım için çok önemli olduğunu vurguladı. Uçar, taraftarlardan maçın son anına kadar takımın yanında olmalarını istedi ve "biz son düdüğe kadar sahada var olacağız" mesajını verdi. Amacın taraftarları evlerine mutlu göndermek olduğunu tekrarladı.

Beklentilerin puan anlamında altında kalındığının farkında olduklarını söyleyen Uçar, bu durumun ne kendisini ne de oyuncularını memnun etmediğini belirtti ve iç sahada elde edilecek olumlu sonucun moral ve ivme sağlayacağını ifade etti.

kadir özcan anması:

Açıklamasında Türk futbolunun ve Trabzonspor’un unutulmaz isimlerinden Kadir Özcan'ı da anan Uçar, Özcan'ın bugün 13. ölüm yıl dönümü olduğunu hatırlattı. Uçar, Kadir Özcan'ın kendisi için özel bir yeri olduğunu, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da futbolculuk ve kaptanlık döneminde kendisiyle çalıştığını söyleyerek, Özcan için Allah'tan rahmet diledi ve kederli ailesi ile Trabzon camiasına başsağlığı iletti.

Pazartesi günkü derbi öncesi Uçar'ın mesajı net: takım oyununu ön plana çıkarıp, sahadaki mücadeleyi son ana dek sürdürerek iç sahada beklenen çıkışı başlatmak ve taraftarı mutlu etmek. Çaykur Rizespor ile Trabzonspor arasındaki maç, hem bölgesel prestij hem de lig durumu bakımından iki ekip için de kritik bir sınav olacak.

ÇAYKUR RİZESPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ RECEP UÇAR &quot;EKİBİMLE BERABER, OYUNCULARIMIZLA BERABER ELİMİZDEN...

ÇAYKUR RİZESPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ RECEP UÇAR "EKİBİMLE BERABER, OYUNCULARIMIZLA BERABER ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPIP PAZARTESİ GÜNÜ ARTIK İÇ SAHADA BUNDAN SONRA ALACAĞIMIZ İYİ SONUÇLARIN BİR BAŞLANGICINI, FİTİLİNİ ATEŞLEMEK İSTİYORUZ" DEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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