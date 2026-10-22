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Zonguldak'ta çökme sonrası risk değerlendirmesi yapıldı: 6 katlı 28 daire tahliye edildi

Meşrutiyet Mahallesi'ndeki çökme sonrası bölgede inceleme yapıldı; riskli bulunan 6 katlı, 28 daireli Kadırga Apartmanı tedbiren boşaltıldı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 18:18

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Zonguldak'ta çökme sonrası risk değerlendirmesi yapıldı: 6 katlı 28 daire tahliye edildi

Zonguldak'ta tahliyeler sürüyor

Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta üç katlı bir binanın çökmesiyle başlayan süreçte, bölgede yürütülen teknik incelemeler sonucunda yakın çevrede ek tedbirler alındı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı; bunun üzerine çevredeki yapılar tek tek değerlendirildi.

Tahliyelerin kapsamı:

İlk etapta 7 bina tahliye edilmiş, hasar tespiti ve zemin incelemeleri yapılmıştı. Yapılan yeni değerlendirmeler sonucu, olay yerine yakın konumda bulunan 6 katlı, 28 daireli Kadırga Apartmanı için de tedbir amaçlı boşaltma kararı verildi. Tahliye tebligatının iletilmesini takiben bina sakinleri evlerini terk etti.

Bazı sakinlerin misafirhanelere yerleştirilmesi, bazılarının ise yakınlarının yanına yönlendirilmesi için AFAD ve yerel yetkililer koordinasyonunda çalışma başlatıldı. Tahliye sürecinde öncelik, zorunlu ihtiyaçların karşılanması ve geçici barınma düzenlemelerinin sağlanması oldu.

İnceleme ve soruşturma detayları:

Olay yerinde bilirkişi heyeti çalışmalarını yürütürken, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü mühendisleri de çevrede ayrıntılı incelemelerde bulundu. Teknik ekipler, zemin, yapı hasarı ve çökme nedenine ilişkin verileri topluyor.

Öte yandan Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, kepçe operatörü T.Ö., işveren A.K. ve inşaat alanındaki projeyi takip ettiği değerlendirilen mimar F.B. hakkında gözaltı kararı verildi. Söz konusu üç şüpheli polis ekiplerince yakalanarak emniyete götürüldü; sorguları devam ediyor.

Yetkililer, bölgede güvenlik ve teknik riskler tamamen giderilene kadar benzer tedbirlerin süreceğini, vatandaşların yönlendirmelere uymasının önem taşıdığını bildirdi.

ZONGULDAK’TA ÇÖKEN BİNANIN ARDINDAN BÖLGEDE İNCELEME YAPAN EKİPLER OLAY YERİNİN YAKININDAKİ 6...

ZONGULDAK’TA ÇÖKEN BİNANIN ARDINDAN BÖLGEDE İNCELEME YAPAN EKİPLER OLAY YERİNİN YAKININDAKİ 6 KATLI 28 DAİRELİK APARTMANI TEDBİR AMAÇLI BOŞALTTI. BİNA TAHLİYE EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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