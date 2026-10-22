Ersoy'dan tasarruf ve yatırımcı hakları vurgusu: düzenlemeler ekonomik güveni güçlendirmeli

TBMM'de sunulan teklifin ana hatları:

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen 294 sıra sayılı "Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi"nin ikinci bölümüne ilişkin MHP Grubu adına söz aldı. Konuşmasında ekonomik güvenin tesisinde tasarrufların ve yatırımcı haklarının korunmasının merkezi bir rol oynadığını vurguladı.

Ersoy, tasarrufun 'insanımızın yıllar süren emeği ve geleceğinin güvencesi' olduğunu belirterek, Cumhur İttifakı anlayışı çerçevesinde devlet gücü ve millet refahının birlikte esas alınmasının önemine dikkat çekti. Teklifin 6'ncı maddesiyle getirilen düzenlemeler, fonlarla bağlantılı soruşturmalarda el konulan para ve sermaye piyasası araçlarının ilgili fona veya geri kazanım hesabına iade edilmesini öngörüyor.

Fon varlıklarına ilişkin düzenlemeler:

Ersoy, fona devredilemeyen malvarlığı durumunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyım olarak atanabileceğini ve dava sonucu beklenmeksizin satış veya tasfiye yapabilmesinin öngörüldüğünü aktardı. Amaç, varlıkların değerinin korunması ve hak sahiplerinin zararlarının karşılanması olarak ifade edildi.

Ayrıca, müsadere edilmiş ve mahkemece fon malvarlığından çıktığı veya fon zararının karşılığı olduğu belirlenen değerlerin, hazineye gelir kaydedilmeksizin ilgili fona veya tasfiye tamamlanmışsa geri kazanım hesabına aktarılması düzenleniyor. Her fon için ayrı alt hesaplarda izlenecek kaynakların yalnızca tasfiye ve yatırımcılara ödeme amacıyla kullanılabilmesi, haczedilememesi ve teminat gösterilememesi önemli bir güvence olarak sunuldu.

Kurumsal uygulama ve şeffaflık:

Teklifin 7'nci maddesine göre Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Yatırımcı Tazmin Merkezi'nin uygulamada ihtiyaç duyduğu avukatlık, muhasebe ve yazılım geliştirme hizmetlerini dışarıdan alabilmelerine imkân tanınıyor. Uygulama esaslarının kurul tarafından, TMSF'nin görüşü alınarak belirlenmesinin koordinasyonu ve hukuki açıklığı güçlendireceği belirtildi.

Ersoy, bu düzenlemelerin "vatandaşımızın emeğini koruyan ve hak sahiplerinin alacaklarına kavuşmasını kolaylaştıran" bir etki yaratacağına inandıklarını ifade etti.

Ehliyet affı tartışması ve trafik güvenliği:

Konuşmasında ehliyet affına da değinen Ersoy, geçimini araç kullanarak sağlayan şoförler, nakliyeciler, esnaf ve çeşitli meslek grupları için sürücü belgesinin çalışma hayatının önemli bir parçası olduğunu belirtti. Bu konunun hem ekonomik hem sosyal boyutlarıyla değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Ersoy, trafik güvenliği ve kurallara riayet edilmesinin ortak sorumluluk olduğunu vurgularken, alkollü araç kullanımına karşı denetimler ile yaptırımların caydırıcılığının korunmasının elzem olduğunu kaydetti. Buna karşın, hatasından ders alan ve sorumluluk bilinci gösteren kişilerin yeniden çalışma hayatına dönebilmelerine imkân sağlayacak düzenlemelerin değerlendirilebileceğini söyledi.

Ersoy, ölümlü veya yaralanmalı kazaya sebebiyet vermemiş vatandaşlar bakımından ihlalin niteliği, tekrarı ve kişinin sürücülüğe uygunluğunun dikkate alınarak, belirli ücret karşılığında devlet bütçesine katkı sağlayacak, şartları ve sınırları açıkça belirlenmiş bir defaya mahsus düzenlemenin faydalı olabileceğini önerdi. Ayrıca bu tür bir yaklaşımın trafik eğitimi, sağlık kontrolleri ve psikoteknik değerlendirmelerle desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Kayseri'nin spor altyapısı ve yatırımları:

Milletvekili Ersoy, Kayseri'nin amatör spor kulüpleri, lisanslı sporcu sayısı ve spor kültürü ile önemli bir potansiyele sahip olduğunu hatırlattı. Ancak bu potansiyelin sürdürülebilir gelişimi için spor altyapısının güçlendirilmesi, mevcut tesislerin iyileştirilmesi ve yeni yatırımların hayata geçirilmesinin gerekli olduğunu söyledi.

Ersoy, özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı yatırım bütçesinden Kayseri'ye ayrılan kaynakların şehrin nüfusu, sporcu sayısı, amatör kulüp yoğunluğu ve tesis ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Ampute sporcular için erişilebilir, donanımlı ve düzenli antrenman yapılabilecek tesislerin oluşturulmasının önemine özel vurgu yaptı ve soyunma alanları, rehabilitasyon ve destek imkânlarının planlanmasının gerekliliğini belirtti.

Ersoy, Kayseri'nin genç nüfusu ve aktif sporcu sayısı dikkate alınarak yatırım ölçütlerinin belirlenmesi gerektiğini; amatör kulüplerin tesislere erişiminin artırılması, ilçelerde yeni yatırımların planlanması ve ampute sporcular için uygun projelerin yatırım programına alınmasının şehrin gelişimine katkı sağlayacağını söyledi.

Konuşmasını, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'na Melikgazi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yapımı gerçekleştirilen, adı Ülkücü Şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu olarak yaşatılacak park için teşekkür ederek tamamladı ve şehidi rahmetle andı.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) KAYSERİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY; TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NDE (TBMM) YAPTIĞI KONUŞMADA, "VATANDAŞIMIZIN EMEĞİNİ KORUYAN VE HAK SAHİPLERİNİN ALACAKLARINA KAVUŞMASINI KOLAYLAŞTIRAN DÜZENLEMELERİN EKONOMİK GÜVENE KATKI SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUZ" DEDİ.