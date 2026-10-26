İzmir'de mirasa emek verenler 'Tarihe Saygı' ödülleriyle onurlandırıldı

Tarihe Saygı yerel koruma ödülleri 22. yılında

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödüllerinin 22’ncisi tamamlandı. Kentin tarihini koruyan, geleneksel zanaatları yaşatan ve kent belleğini kayıt altına alan çok sayıda kişi ve kurum bu yıl da ödüle değer görüldü. Program; tarihi yapıların korunmasından yerel araştırmalara, ustalıkla sürdürülen mesleklerden öğrencilerin miras projelerine kadar uzanan başvuruları değerlendirdi.

ödül dağılımı:

Bu yıl ödüller beş ana kategoride verildi. Jüri, değerlendirilen çalışmalardan üçüne Jüri Özel Ödülü takdim etti: Tarihi Yapıda Yaşam kategorisinde Alsancak’taki Müzeyyen Ergin Evi ve Zeynel Ergin Gevrek Fırını, Tarihi Mekânda Geleneksel Zanaatların Yaşatılması kategorisinde Ödemişli saraç Mustafa Ali Narlı ve Tarihi Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma dalında İzmir’in deniz tarihine katkıları nedeniyle İzmir Müze Gemiler Müdürü Öğretmen Üsteğmen Dr. Çağrı Pala ödüllendirildi.

Tarihi Yapıda Yaşam ödülünde ayrıca Aynur ve Mesut Saraç Evi (Tire), Virane-i Şahane Kahvesi (Bornova) ve Özgür Yenier - Saatçi (Ödemiş) çalışmaları yer aldı. Tarihi Mekânda Geleneksel Zanaatların Yaşatılması dalında ise Şakir Harlak ve Halil Çineli (Sırıkçı, Ödemiş/Bademli) jürinin takdir ettiği diğer isimler oldu.

Tek Yapı Ölçeğinde Koruma Uygulamaları kapsamında verilen "Emek" Ödülü alanlar arasında Mehmet Özer - Taş Duvar Ustası (Foça) ve Casim Çiftçi - Ahşap Ustası (Foça) bulunuyor.

kültürel bellek ve araştırma çalışmaları:

Tarihi Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Dalında Katkı ödülleri, hem kurum hem de bireysel arşiv ve yayın çalışmalarını kapsadı. İzmir Müze Gemiler Müdürlüğü ve müdür Dr. Çağrı Pala başta olmak üzere, Zuhal Özel Sağlamtimur ve Halit Kartalın belgeseli, Cengiz Onaran'ın karpostal ve fotoğraf koleksiyonu ile yayımlanan kitaplar—Buket Işıkdoğan Kösenin "Zamanın Ayak Sesleri ‘Bornova’nın Hafızası’ Büyük Çarşı", Mert Rüstem'in "Girit’ten İzmir’e Öncü Bir Fotoğrafçının Hikayesi: Hamza Rüstem" ve Celal Öcal'ın "Dünya Savaşı’ndan Kurtuluş’a İzmir" çalışmaları—ödül listesinde yer aldı.

Program, kentin çok katmanlı belleğini kayıt altına alan bu tür arşiv, yayın ve sergileme çabalarını vurgulayarak, kültürel mirasın yalnızca yapılarla değil, koleksiyonlarla ve belgesel çalışmalarla da yaşatıldığını gösterdi.

okul projeleri ve gençlerin katkısı:

Tarihi ve Kültürel Miras Konulu Okul Çalışmaları kategorisinde beş öğrenci projesi ödül aldı. Ödül alan projeler arasında Işıkkent Eğitim Kampüsü'nün "Yakın Çevremiz: Geçmişten Geleceğe İzmir" çalışması, MEV Koleji Özel Güzelbahçe Ortaokulu'nun "Geçmişin Şifa Hafızası: İzmir Yamanlar Sanatoryumu" projesi, Özel Torbalı Bahçeşehir Koleji'nin "Metropolis Antik Kenti Pasaportu", TAKEV Özel Ortaokulu'nun "Kemeraltı’nı Kokularla Keşfediyoruz" ve Şirinyer Sınav Anadolu Lisesi'nin "İonya’nın Kayıp Halkası: Lebedos" başlıklı çalışmaları yer aldı.

Bu seçimler, genç kuşakların kent tarihine dair farkındalığını artırmayı ve öğrencileri yerel kültürel mirasın korunmasına dahil etmeyi amaçlayan yaklaşımı yansıtıyor.

seçici kurul ve ulusal-uluslararası takdir:

Ödülleri belirleyen seçici kurulun başkanlığını Prof. Dr. Bozkurt Ersoy üstlendi. Asil kurul üyeleri arasında akademisyenler ve restorasyon uzmanları yer aldı; yedek üyeler arasında da ilgili disiplinlerden araştırma görevlileri bulunuyor. Program, yerel ölçekte özgün bir uygulama olmasının yanı sıra 2021 yılında Europa Nostra tarafından verilen Özel Mansiyon ile uluslararası alanda da takdir görmüştür.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilgili birimler, bu ödüllerle kentin binlerce yıllık geçmişine sahip çıkanları görünür kılmayı ve kültürel mirasın korunmasına toplumsal desteği güçlendirmeyi amaçlamaya devam ediyor.

SARAÇ ESNAFI MUSTAFA ALİ NARLI