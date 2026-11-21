Bursa genelinde süren ulaşım seferberliği

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla il genelinde ulaşım ağını güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Şahin Biba başkanlığında başlatılan seferberlik kapsamında ekipler, 17 ilçede harekete geçti ve Nisan-Ekim 2026 döneminde önemli altyapı müdahaleleri gerçekleştirdi. Bu süreçte il genelinde 90 kilometrelik asfalt kaplama ve 425 kilometrelik sathi kaplama tamamlandı; ayrıca şehirde 30 kilometreden fazla yeni imar yolu açıldı.

Orhaneli 300 Evler'de hedef: daha güvenli ve konforlu ulaşım

Kasım ayında da çalışmalarını sürdüren ekipler, Orhaneli ilçesi 300 Evler Mahallesi'nde BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleriyle koordineli olarak bağlantı yollarını yeniliyor. Yapılan çalışma kapsamında 6 metre genişliğinde ve toplam 2,5 kilometre uzunluğundaki yollar asfaltlanıyor. Yapımın tamamlanmasıyla birlikte bölge trafiğinin akışının düzenlenmesi, yol güvenliğinin artması ve günlük erişimin kolaylaşması amaçlanıyor.

saha taramaları ve vatandaş talepleri belirleyici oldu

Büyükşehir ekipleri, Bursa genelinde yürüttükleri saha taramaları ile vatandaşlardan gelen talepleri önceliklendirerek müdahaleleri planlıyor. Bu yöntemin, ihtiyaç duyulan noktalarda hızlı ve etkin sonuçlar alınmasını sağladığı belirtiliyor. Mahalle ölçeğindeki bağlantı yollarının asfaltlanması, özellikle yağışlı dönemlerde yaşanan çamur ve toz sorunlarını azaltarak mahalle yaşam kalitesine doğrudan katkı sunacak.

300 Evler Mahallesi Muhtarı Ramazan Bal yapılan hizmetten memnuniyetini şöyle dile getirdi: "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Şahin Biba’ya çok teşekkür ederim. Güzel bir hizmet, güzel bir çalışma oldu. İhtiyaç çoktu, yollarımız bakımsızdı. Mahallemiz çamurdan, tozdan, sudan kurtulmuş oldu."

Belediye yetkilileri, Orhaneli çalışmasının tamamlanmasının ardından bölgedeki ulaşım konforu ve güvenliğinin artacağını, benzer müdahalelerin il genelinde ihtiyaç doğrultusunda devam edeceğini belirtiyor.

BÜYÜKŞEHİR, ORHANELİ’DE YOLLARI YENİLİYOR