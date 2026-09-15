İzmir’i merkeze taşımak: sağlık verileri için ulusal süper hesaplama hedefi

toplantının odağı:

Türkiye Sağlık Verileri ve Yapay Zeka Uygulamaları Enstitüsü (TÜYZE) ikinci çalışma toplantısını İEÜ Medical Point Hastanesi ev sahipliğinde gerçekleştirdi. "Sağlıkta Yapay Zeka ve Veri Biliminde Stratejik iş Birliği" başlıklı toplantıya çok sayıda akademisyen katıldı ve enstitünün kuruluş amacı, hedefleri ile yürütülen çalışmalar ele alındı.

Toplantıda söz alan Prof. Dr. Hakkı M. Karakaş, enstitünün Türkiye’deki sağlık verilerinin yönetiminde merkezi bir rol üstlenmek üzere; verilerin depolanması, anonimleştirilmesi ve uygun biçimde araştırmacılarla paylaşılmasını sağlamak için kurulduğunu vurguladı. Karakaş, kuruluşun hedeflerini sağlıkta teknolojik bağımsızlık, klinik mükemmellik, ekonomik sürdürülebilirlik ve millî güvenlik ekseninde özetledi.

süper bilgisayar planının detayları:

Prof. Dr. Karakaş toplantıda, enstitünün çalışmaları ve veri erişimini başta akademisyenler olmak üzere ihtiyaç duyanlarla paylaşmak için yüksek performanslı bir hesaplama altyapısına ihtiyaç olduğunu belirtti. Bu kapsamda Ege Üniversitesi bünyesinde bir hesaplama birimi kurma hedefi açıklandı. Hedef, sağlık alanına özel bir süper bilgisayarı İzmir’de kurmak ve araştırmacıların kullanımına sunmak.

Planlanan sistemin mimarisi üç katmanlı olacak şekilde ele alınıyor: yerel İzmir/Enstitü düzeyi, ulusal TRUBA altyapısı ve Avrupa’daki süper bilgisayar ağlarına bağlanma. Karakaş, bu hedefin "söylemesi kolay, gerçekleştirmesi zor" olduğunu söyleyerek zorlukların farkında olduklarının altını çizdi.

enstitü çalışmaları ve beklentiler:

Enstitü bünyesinde büyük veri, karar destek sistemleri, sağlıkta yapay zekâ uygulamaları ve akıllı cihaz teknolojileri üzerine birimler oluşturuldu. Bilim kurulları ise sağlık politikaları, yapay zekâ, akıllı tıbbi cihazlar ve yenilikçi teknolojiler başlıklarında çalışmalar yürütüyor ve Cumhurbaşkanlığı politikaları doğrultusunda sağlık politikalarının şekillenmesine katkıda bulunuyor.

Gün boyu süren toplantı, enstitü içinde yürütülen yapay zekâ destekli çalışmaların sunumları, enstitünün destek süreçleri ve akademisyenlerin katkılarıyla sona erdi. Toplantı, veri paylaşımı, hesaplama altyapısı ve araştırmacı erişimi konularında somut adımların planlanmasına zemin hazırladı.

İEÜ MEDİCAL POİNT HASTANESİNDE DÜZENLENEN ÇALIŞMA TOPLANTISINDA KONUŞAN TÜYZE BAŞKANI PROF. DR. HAKKI M. KARAKAŞ, TÜRKİYE’NİN TÜM SAĞLIK VERİSİNİ İŞLEYECEK SÜPER BİLGİSAYARI İZMİR’DE KURMAK İÇİN ÇALIŞMA YAPTIKLARINI SÖYLEDİ.