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İzmit kent meydanında 41 zeybekle cumhuriyet coşkusu

İzmit Kent Meydanı'nda 41 kişi davul zurna eşliğinde zeybek oynadı; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nın organizasyonuyla Cumhuriyet'in 103. yılı kutlandı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 10:38

GÜNCELLEME: 29 Ekim 2026 - 10:40

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

İzmit kent meydanında 41 zeybekle cumhuriyet coşkusu

İzmit kent meydanında zeybek gösterisi

Kocaeli’de düzenlenen kutlamalarda İzmit Kent Meydanında bir araya gelen vatandaşlar, davul zurna eşliğinde zeybek oynayarak Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü coşkuyla andı. Etkinlik, günlük hayatın sürdüğü meydanda sürpriz bir gösteri biçiminde gerçekleşti.

gösterinin akışı:

Organizasyonu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Halk Dansları Bölümü üstlendi. Hazırlanan koreografiyi Mecit Moğol yönetti ve toplam 41 kişi sahneye çıkarak zeybek gösterisini sergiledi. Davul zurna sesleriyle başlayan performans, planlı bir gösteriden çok meydanda aniden şekillenen bir kutlama havası taşıdı.

meydanın tepkisi ve etkinliğin önemi:

Gösteri, çevredeki vatandaşların ilgisini çekti; izleyiciler etkinliği cep telefonlarıyla kaydederek renkli görüntüler oluşturdu. Bu tür halk dansı gösterileri, hem kültürel mirasın canlı tutulmasına hem de Cumhuriyet kutlamalarına yerel katılımın artmasına katkı sağlıyor.

KOCAELİ&#039;DE CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI KAPSAMINDA İZMİT KENT MEYDANI&#039;NDA DAVUL ZURNA SESLERİYLE...

KOCAELİ'DE CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI KAPSAMINDA İZMİT KENT MEYDANI'NDA DAVUL ZURNA SESLERİYLE BİR ARAYA GELEN 41 KİŞİ, ZEYBEK OYNAYARAK CUMHURİYET'İN 103. YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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