Kocaeli Büyükşehir Belediyesi COP31'de Körfez'in hikayesini paylaştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında kurduğu standa, 9-20 Kasım tarihleri arasında uluslararası ziyaretçileri ağırladı. Kamuya açık Green Zone içindeki "Dirençli Şehirler" tematik Hub'ında yer alan stant, ziyaretçilere İzmit Körfezi'nde yürütülen kapsamlı çevre çalışmalarını hem bilgi hem deneyim olarak sunmayı hedefledi.

Standın kapsadığı çalışmalar:

Stantta ön plana çıkan proje, İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi oldu. Avrupa’nın en büyük çevre projelerinden biri olarak nitelendirilen bu çalışma, Körfez’in ekolojik dengesini yeniden güçlendirmeyi amaçlıyor. Projenin kapsamı, uygulama adımları ve beklenen çevresel kazanımlar uluslararası katılımcılara aktarıldı; çocuklardan akademisyenlere, çevre uzmanlarından yerel yönetim temsilcilerine kadar geniş bir ziyaretçi kitlesi projeyi yakından inceleme fırsatı buldu. Bu sunumlar, projenin kent yönetimleri için bir model niteliği taşıdığını gösterdi.

Dijital deneyim ve etkileşim:

Büyükşehir, tanıtımı klasik broşür ve panolardan öteye taşıyarak ziyaretçileri Körfez’in yaşayan ekosistemine görsel ve duyusal bir yolculuğa çıkardı. Dev LED ekranlar, dalgalı perde düzenlemeleri ve fiziksel maketlerle oluşturulan sualtı atmosferi, sanat, teknoloji ve bilim yaklaşımıyla birleşti. Dip çamuru temizliği, balık salımı ve yapay resif uygulamaları gibi adımlar; ışık gösterileri, dijital görseller ve özel sunumlarla anlatıldı. Ayrıca stantta sunulan sanal gerçeklik uygulamaları, iklim değişikliği içerikleri ve interaktif paneller ziyaretçilere projenin teknik yönlerini deneyimleme imkânı verdi.

Kocaeli'nin vizyonu ve yerel değerlerin tanıtımı:

Standın karşılanma alanında, Kocaeli Çevre Master Planı Nihai Raporu ziyaretçilere sunularak kentin uzun vadeli çevre vizyonu ve hedefleri paylaşıldı. Kocaeli’nin kültürel kimliği ve yerel üretimi de etkin bir şekilde tanıtıldı: misafirlere İzmit pişmaniyesi ikram edilirken, Ormanya ürünleri kapsamında biberiye, tıbbi nane ve lavanta gibi yerel bitkilerden elde edilen ürünler hatıra olarak dağıtıldı. Bu yaklaşım, çevresel projelerin sosyal ve ekonomik boyutlarını da uluslararası platformda görünür kıldı.

Sonuç olarak, COP31'deki stant Kocaeli’nin çevre yatırımlarını hem teknik ayrıntılarıyla hem de yaşayan örnekler üzerinden uluslararası katılımcılara aktararak Körfez’in dönüşüm hikâyesini etkileyici bir şekilde sundu. Projenin kapsamı ve uygulama yöntemi, çevresel sorunlara çözüm arayan diğer kent yönetimleri ve uzmanlar için örnek teşkil etti; dijital anlatım araçları ise iletişimin etkisini güçlendirdi.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, COP31 KAPSAMINDA İZMİT KÖRFEZİ DİP ÇAMURU TEMİZLİĞİ PROJESİ'Nİ ULUSLARARASI KATILIMCILARA TANITTI.