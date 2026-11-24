saat kulesinde tekrar uyumsuzluk görüldü:

Bursa'nın İznik ilçesindeki Ayasofya Camii bahçesinde yer alan saat kulesinin dört cephesindeki saatler bir kez daha arızalandı. Kulenin bazı saatleri durmuş, bazıları ise birbirinden farklı zamanları gösteriyor; bu durum özellikle yerli ve yabancı turistlerin sıkça ziyaret ettiği alanda dikkat çekti.

Yapımı Aralık 2017'de tamamlanan ve maliyeti yaklaşık 250 bin TL olan yapı, açıldığı günden bu yana kentin simgeleri arasında sayılıyor. Ancak tekrar eden arızalar, kulenin bakımının düzenli yapılmadığı izlenimini güçlendiriyor.

sokak sakinleri ve ziyaretçiler ne diyor:

İznikliler, sorun her gündeme geldiğinde geçici onarımlar yapıldığını ancak kalıcı bir çözüm sağlanmadığını belirtiyor. Vatandaşlar, saatlerin yeniden senkronize edilerek tüm cephelerin doğru ve sürekli çalışmasının sağlanmasını; benzer arızaların tekrarlanmaması için düzenli bakım programı oluşturulmasını istiyor.

Kulenin dört tarafında farklı zamanların görünmesi, kent merkezinde estetik ve işlevsel açıdan olumsuz bir görüntü oluşturuyor. Tarihi dokuya yakın konumuyla öne çıkan kulenin bakım eksikliği, hem yerel halkın tepkisini çekiyor hem de ziyaretçi algısını etkileyebiliyor.

beklenen adımlar ve vurgu:

Yetkililerden talep edilen başlıca adımlar arasında saatlerin senkronizasyonu, düzenli periyodik bakım ve arızaların kökten giderilmesi yer alıyor. İznikliler, kentin önemli bir noktası olan saat kulesinin hem estetik hem de teknik açıdan güvenilir hale getirilmesini istiyorlar.

Geçmişte de benzer sorunların yaşandığını belirten bölge sakinleri, kalıcı müdahale yapılmadığı sürece aynı görüntülerin tekrar etmesinden endişe duyduklarını ifade ediyor.

BURSA’NIN İZNİK İLÇESİNDE TARİHİ AYASOFYA CAMİİ’NİN BAHÇESİNDE BULUNAN SAAT KULESİNDEKİ SAATLER BİR KEZ DAHA ARIZALANDI. KULENİN DÖRT CEPHESİNDEKİ SAATLERİN YA DURDUĞU YA DA BİRBİRİNDEN FARKLI ZAMANLARI GÖSTERDİĞİ GÖRÜLDÜ. DURUMA TEPKİ GÖSTEREN İLÇE SAKİNLERİ, SORUNUN KALICI OLARAK ÇÖZÜLMESİNİ İSTEDİ.