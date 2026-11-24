Balık seçimi ve besin değeri

Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi İlayda Altuncevahir, balık sezonu ile birlikte türlere göre değişen besin değerlerinin yeniden gündeme geldiğini belirtiyor. Protein açısından birçok balığın birbirine yakın değerlere sahip olduğunu söyleyen Altuncevahir, D vitamini, B12 ve omega-3 bakımından farklılıklar olduğunu vurguluyor. Özellikle hamsi, sardalya ve palamut omega-3 açısından ön plana çıkıyor; somon da yağlı balıklar arasında yüksek omega-3 içeriyor.

küçük ve büyük balıkların artıları:

Altuncevahir, küçük ve büyük balıkların farklı avantajları olduğunu belirtiyor. Küçük balıkların yaşam sürelerinin daha kısa olması nedeniyle vücutta cıva birikimi açısından daha avantajlı olduklarını, büyük balıkların ise türüne bağlı olarak zaman zaman daha yüksek protein içeriğine sahip olabildiğini ifade etti. Bu nedenle sofrada hem küçük hem de büyük balıklara yer verilmesinin uygun olduğunu söyledi.

tüketim sıklığı ve pişirme önerileri:

Türkiye nin taze balığa erişim açısından şanslı bir ülke olduğuna dikkat çeken Altuncevahir, balık sezonunun ilk aylarından itibaren haftada en az iki kez, toplam 300-350 gram olacak şekilde balık tüketilmesini öneriyor. Besin değerinin korunması açısından buğulama ve fırında pişirme yöntemleri öncelikli tercih olarak tavsiye ediliyor. Izgarada pişirirken yüksek sıcaklık ve uzun süreli ısı uygulamasından kaçınılması gerektiğini belirtirken, kızartmanın balığın yağ profilini değiştirebileceğini ve bazı vitamin içeriklerini azaltabileceğini vurguladı.

Kızartma yapılması durumunda kullanılan yağların tekrar kullanılmaması gerektiğine dikkat çeken uzman, uzun süreli kızartma tercih edilmemesi gerektiğini; kızartma için omega-6 açısından zengin yağların balığın yağ profilinde olumsuz değişikliğe yol açabildiğini söyledi. Hızlı pişen, ince balıklarda omega-3 içeriğinin tamamen kaybolmayabileceğini ancak kızartmanın ilk tercih olmaması gerektiğini ekledi.

bitkisel omega-3, çiftlik balığı ve hamilelik uyarıları:

Bitkisel kaynaklı omega-3 lerin (ceviz, keten tohumu, chia) ALA içerdiğini ve vücutta EPA ile DHA ya dönüşümünün oldukça düşük oranda gerçekleştiğini belirten Altuncevahir, bu nedenle bitkisel omega-3 kaynaklarının balıktaki EPA ve DHA nın yerini tamamen tutmayacağını söyledi. Balık tüketemeyenler için omega-3 takviyelerinin bir seçenek olabileceğini ifade etti.

Çiftlik balıkları ile deniz balıklarının besin değerlerinin yetiştirme şartlarına ve kullanılan yemlere göre farklılaştığını, omega-3 zenginleştirilmiş yemlerle beslenen çiftlik balıklarının da yüksek omega-3 değerine sahip olabileceğini aktardı. Ayrıca balık üretiminde hastalık durumunda uygulanan ilaçların dokularda kalıntı bırakabileceğini belirterek, imkân varsa taze balığın tercih edilmesini, bunun mümkün olmadığı durumlarda çiftlik balığı ve konserve balığın değerlendirilebileceğini, konserve balık alırken hazırlanma ve avlanma zamanlarının göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

Hamilelik döneminde balığın beyin gelişimi için önemli olduğunu vurgulayan Altuncevahir, balığın diyetten tamamen çıkarılmaması gerektiğini; bunun yerine cıva içeriği düşük türlerin tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Hamsi, sardalya ve istavrit gibi kısa yaşamlı balıkların tercih edilmesini önerirken, levrek tüketiminde daha dikkatli olunması gerektiğini, levreğin derin sularda yaşaması nedeniyle cıva içeriğinin daha yüksek olabileceğini ve ayda birin üzerine çıkılmamasının uygun olabileceğini söyledi.

Çocuklar için de balık tüketme alışkanlığının erken yaşta kazandırılmasının önemine işaret eden Altuncevahir, mümkünse çocukların da haftada iki kez balık tüketmesini önerdi. Somonun dondurulmuş ve Karadeniz de yetiştirilen çeşitlerinin bulunduğunu, uygun muhafaza koşullarında ithal somonun da değerlendirilebileceğini belirterek, yerli balıkların da beslenme düzeninde değerlendirilebileceğini hatırlattı.

BALIK SEZONUYLA TÜKETİM ÖNERİLERİNDE BULUNAN ÖĞR. ÜYESİ İLAYDA ALTUNCEVAHİR, HER BALIĞIN BESİN DEĞERİNİN AYNI OLMADIĞINI BELİRTEREK, HAMSİ, SARDALYA VE PALAMUTUN OMEGA-3 AÇISINDAN ÖNE ÇIKTIĞINI SÖYLEDİ.